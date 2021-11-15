В Минспорта нашли замену Серику Сапиеву

Самат Ергалиев назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщается на сайте ведомства.

Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Евразийскую юридическую академию имени Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании. В 2012-2018 годах занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

В 2018-2020 годах - директор РГКП "Дирекция по развитию спорта".

С апреля по ноябрь 2020 года - временно исполняющий обязанности, исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

Напомним, что в этой должности он заменил олимпийского чемпиона Серика Сапиева, который нашел работу в Национальном олимпийском комитете.