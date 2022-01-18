Умер шестикратный обладатель Кубка чемпионов

Легендарный игрок и президент мадридского "Реала" Франсиско Хенто ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает "Чемпионат".

Хенто - единственный игрок в истории футбола, выигравший шесть Кубков европейских чемпионов.

"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто - почетного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола.

"Реал" хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким.

Фигура Пако Хенто верно представляет все ценности мадридского "Реала", она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники "Королевского клуба" и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд", - написала пресс-служба "Реала" на официальном сайте.

Напомним, он защищал цвета мадридского клуба с 1953 по 1971 год. За 18 сезонов в "Реале" он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, один Межконтинентальный кубок и ряд других турниров.

Всего на его счету 23 трофея в "Реале" - это рекорд "сливочных". В составе "Королевского клуба" Хенто сыграл 600 матчей и забил 182 гола.