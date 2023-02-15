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"Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу

"Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу
©Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона. 

Он вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео, на которой во время общей фотографии со спортсменами Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанскую боксершу Дину Жоламан.

"Средне ударь", - попросил Касым-Жомарт Токаев, раскрыв ладонь.

"Удар хороший, да", - похвалил чемпионку Президент.

"Так это я еще не старалась", - пошутила Дина Жоламан.

Напомним, что Жоламан выигрывала чемпионат мира в 2016 в Астане. А на ЧМ-2022 в Стамбуле казахстанка, выступающая в весовой категории до 54 килограмм завоевала бронзу.

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Казахстанский Бокс Сборная Казахстана по боксу

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