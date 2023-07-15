У жены экс-игрока "Интера" и ПСЖ диагностировали лейкемию

Ванда Нара являющаяся супругой известного аргентинского форварда Мауро Икарди была госпитализирована в Аргентине. .

По сведениям Radio Mitre, несколько источников, близких к футбольному агенту, подтвердили, что у Нары злокачественное заболевание кроветворной системы.

В среду вечером супруга Икарди прибыла в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Результаты анализов не были плохими, но в пятницу женщину перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и была диагностирована лейкемия.

Икарди, узнав о болезни, намеревается отправить Нару на лечение в Италию.

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