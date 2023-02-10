Титульные бои UFC и матчи лидеров АПЛ - смотри по специальному предложению только на setantasports.com

11 и 12 февраля любителей спорта ждут выходные, насыщенные важными играми и спортивными событиями. В Казахстане болельщики смогут воспользоваться специальным пакетом. Матч Арсенала с Брентфордом, а также поединок Махачева и Волкановски болельщики увидят только на платформе setantasports.com.

Одно из главных спортивных событий уик-энда - бой Махачева и Волкановски, запланированный на 12 февраля. Болельщики могут посмотреть этот бой эксклюзивно только на setantasports.com. Специально к этому событию любители ММА и других видов спорта получат 50-процентную скидку сроком на один месяц по промокоду (UFC284) на OTT-платформе setantasports.com.

UFC 284 - чемпионский бой

Два лучших бойца UFC, № 1 и № 2 рейтинга - Александр Волкановски и Ислам Махачев сразятся 12 февраля. У Волкановски есть исторический шанс стать чемпионом в двух разных весовых категориях и, таким образом, стать пятым бойцом, добившимся этого. Со своей стороны, у Махачева есть шанс впервые защитить пояс в легком весе и стать бойцом номер один в рейтинге P4P (Pound for Pound).

Премьер-лига - битва за чемпионство вступает в решающую фазу

Состоятся и важные футбольные матчи. После поражения в прошлом туре от "Манчестер Сити" лондонский "Арсенал" поборется за укрепление лидирующих позиций в премьер-лиге. Команда Микеля Артеты сыграет 11 февраля с находящимся на 7-м месте Брентфордом. В случае победы Арсенал получит преимущество в 8 очков над командой Хосепа Гвардиолы.

Помимо этого, 15 февраля только на платформе setantasports.com болельщики посмотрят игру между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", а 18 февраля - встречу Челси и Саутгемптона. В рамках указанных трех матчей болельщик будет иметь возможность приобрести годовую подписку setantasports.com со скидкой 30 процентов по промокоду (30OFF).

Кроме этих игр, setantasports.com покажет множество турниров по различным видам спорта. Следить за несколькими событиями одновременно позволяет функция Multiview – с ее помощью можно наблюдать за 4 трансляциями одновременно.

Весь сезон для подписчиков Setanta Sports в Казахстане доступны АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1, а также NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Формула-1 и еще 12 турниров по различным видам спорта.

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