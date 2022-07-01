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Комментарии

TikTok хотят запретить в США

TikTok хотят запретить в США
©TikTok

По информации издания CNBC, представитель Федеральной комиссии связи США Бернар Карр призывает удалить популярное приложение TikTok из App Store и Google Play. Просьбу с этим он направил в письме гендиректорам Apple и Google Тимку Куку и Сундару Пичаи, сообщает "Чемпионат".

По его мнению, TikTok - не такая безобидная социальная сеть, какой кажется на первый взгляд. Карр считает, что с помощью приложения можно отслеживать людей и собирать конфиденциальные данные.

TikTok - это не то, чем кажется на первый взгляд. Это не просто приложение для обмена забавными видео или мемами. Это волк в овечьей шкуре. По своей сути TikTok является сложным инструментом слежки, который собирает большое количество личных и конфиденциальных данных.

В этом же письме говорится, что если Apple и Google откажутся выполнить условие, то они должны будут обосновать свое решение до 8 июля.

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Метки:
Социальная сеть США

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