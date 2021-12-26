"Супер секси-бомба". Казахстанская спортсменка восхитила фанатов роскошными формами

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Чемпионка Казахстана по бодибилдингу и фитнес-модель Улпан Нурбекова опубликовала очередное горячее видео в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Чем больше мышц, тем меньше целлюлита", - подписала свой пост в Inatagram спортсменка.
Подписчики оценили новое видео. "Какая красота", "Слов нет, вы шикарная", "Я дар речи потеряла, огонь огнище, вы не просто бомба, вы супер, супер секси-бомба", "Ну что за конфетка", "Роскошная", "Богиня", "Шикардос", - написали они в комментариях.