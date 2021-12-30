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Ставка на настольный теннис принесла клиенту Olimpbet премиальное авто

Ставка на настольный теннис принесла клиенту Olimpbet премиальное авто
Новости спорта Еще Около спорта

Вчера букмекерская компания Olimpbet подвела итоги предпоследнего, пятого розыгрыша акции "Новогодний Драйв". Победитель выиграл Mercedes E-Class.

Автомобиль забрал клиент Olimpbet, который 22 декабря поставил на небольшой турнир по настольному теннису. Игрок в лайве следил за встречей Александра Ширшова и Михаила Чекалина. Теннисисты проводили равный матч и в трех первых сетах стабильно пробивали тотал 18,5 больше. Беттер решил, что в четвертой партии тоже будет упорная борьба, и зарядил 5000 тенге на ТБ 18,5 с небольшим коэффициентом 1.60. Увы, ход матча резко изменился: у Ширшова кончились силы и он легко проиграл четвертый сет (5:11).

Через неделю неудачная ставка стала счастливой и принесла игроку главный приз в пятом розыгрыше "Новогоднего Драйва". Букмекерской компании осталось провести лишь суперфинал. 5 января в прямом эфире телеканала "Хабар" звездные ведущие и гости студии подведут итоги всей акции и определят обладателя главного приза – "Гелендвагена".

У вас еще есть возможность побороться за легендарный внедорожник. За каждые поставленные до конца этой недели 2000 тенге Olimpbet начисляет билеты для участия в розыгрыше. Условие только одно – коэффициент ставки должен быть от 1.50. Максимальное количество билетов не ограничено, поэтому чем больше ставок – тем больше шансов забрать "Гелендваген".

И еще одна приятная новость от букмекера: любой клиент компании может попасть на запись эфира. В своих социальных сетях Olimpbet разыгрывает 50 пригласительных билетов. Все участники финального розыгрыша гарантированно получат фрибет 10 000 тенге и будут претендовать на дополнительные призы: один iPhone 13, два Apple Watch 7 и два AirPods Pro.

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Метки:
Букмекеры Olimpbet

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