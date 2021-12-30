Ставка на настольный теннис принесла клиенту Olimpbet премиальное авто

Вчера букмекерская компания Olimpbet подвела итоги предпоследнего, пятого розыгрыша акции "Новогодний Драйв". Победитель выиграл Mercedes E-Class.

Автомобиль забрал клиент Olimpbet, который 22 декабря поставил на небольшой турнир по настольному теннису. Игрок в лайве следил за встречей Александра Ширшова и Михаила Чекалина. Теннисисты проводили равный матч и в трех первых сетах стабильно пробивали тотал 18,5 больше. Беттер решил, что в четвертой партии тоже будет упорная борьба, и зарядил 5000 тенге на ТБ 18,5 с небольшим коэффициентом 1.60. Увы, ход матча резко изменился: у Ширшова кончились силы и он легко проиграл четвертый сет (5:11).

Через неделю неудачная ставка стала счастливой и принесла игроку главный приз в пятом розыгрыше "Новогоднего Драйва". Букмекерской компании осталось провести лишь суперфинал. 5 января в прямом эфире телеканала "Хабар" звездные ведущие и гости студии подведут итоги всей акции и определят обладателя главного приза – "Гелендвагена".

У вас еще есть возможность побороться за легендарный внедорожник. За каждые поставленные до конца этой недели 2000 тенге Olimpbet начисляет билеты для участия в розыгрыше. Условие только одно – коэффициент ставки должен быть от 1.50. Максимальное количество билетов не ограничено, поэтому чем больше ставок – тем больше шансов забрать "Гелендваген".

И еще одна приятная новость от букмекера: любой клиент компании может попасть на запись эфира. В своих социальных сетях Olimpbet разыгрывает 50 пригласительных билетов. Все участники финального розыгрыша гарантированно получат фрибет 10 000 тенге и будут претендовать на дополнительные призы: один iPhone 13, два Apple Watch 7 и два AirPods Pro.