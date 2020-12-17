Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Мадияра Ашкеева
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

А в топ-10 их пять.

Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
Фото: Reuters©
Новости спорта Еще Около спорта
0

Издание Forbes представило обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по итогам 2020 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

В топ-5 рейтинга попали три спортсмена: теннисист Роджер Федерер (3-е место, 106,3 миллиона долларов за год), а также футболисты Криштиану Роналду ("Ювентус", 4-е место, 105 миллионов долларов) и Лионель Месси ("Барселона", 5-е место, 104 миллиона долларов).

В первую десятку попали еще два спортсмена: форвард ПСЖ Неймар (7-е место, 95,5 миллиона долларов) и баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс (9-е место, 88,2 миллиона долларов).

Первое место по итогам года - у модели Кайли Дженнер (590 миллионов долларов), а вторым стал рэпер Канье Уэст (170 миллионов долларов).

В аналогичном рейтинге за 2019 год Месси занял четвертое место, Роналду стал шестым, а Неймар, так же как и в 2020-м году, занял седьмую строчку. Список самых высокооплачиваемых звезд по итогам прошлого года возглавила певица Тейлор Свифт.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Федерер Роджер Роналду Криштиану Месси Лионель Неймар Джеймс ЛеБрон
Новости
Сегодня
21:36
Около спорта

Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
14 декабря
14:00
Атлетика

"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году
10 декабря
09:00
Около спорта

Житель Алматинской области выиграл iPhone 12 Pro в акции Parimatch
30 ноября
17:45
Происшествия

Ушел из жизни экс-футболист КПЛ и тренер Александр Шатских
27 ноября
11:00
Происшествия

"Мо, не забывай, что ты лучший". Моуринью поделился воспоминаниями о Марадоне
25 ноября
22:30
Происшествия

Скончался Диего Марадона
23 ноября
16:35
Происшествия

Бывший тренер "Кызыл-Жар СК" скончался от коронавируса
16 ноября
13:05
Около спорта

Сабина Алтынбекова ответила на вопрос про отношения с Куатом Хамитовым
11 ноября
21:06
Около спорта

"Қыздар, так что не подходите ко мне!". Алтынбекова постит видео в Instagram, Хамитов заигрывает
9 ноября
23:54
Около спорта

Известные казахстанские спортсмены "засветились" на свадьбе в карантин
4 ноября
17:44
Происшествия

Хоккеисты из Казахстана и Мексики устроили массовую драку на турнире в Дубае
4 ноября
15:26
Происшествия

Скончался тренер-консультант сборной РК по тяжелой атлетике Энвер Туркелери
29 октября
22:52
Около спорта

Не только футбол на стадионах. Реанимирована соревновательная деятельность казахстанского спорта
29 октября
15:50
Около спорта

Сабина Алтынбекова нашла себе "мужа" и разгневала Куата Хамитова
26 октября
16:37
Футбол

Бывший игрок из системы "Манчестер Сити" скончался в возрасте 17 лет
25 октября
11:58
Другие

"Это что за подстава?". Сабина Алтынбекова ответила на предложение Куата Хамитова о женитьбе
23 октября
17:33
Около спорта

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
21 октября
15:39
Около спорта

У любителей - вечер бокса, а штанга - по видеокамере. Как можно проводить соревнования в Казахстане во время пандемии
20 октября
19:18
Другие

Мексиканский рестлер умер во время поединка
20 октября
13:39
Около спорта

Тазы, тобет и ЮНЕСКО. Возрождение пород собак и официальное признание итбегi видом спорта
19 октября
13:24
Около спорта

В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу
17 октября
19:30
Около спорта

В Нур-Султане прошел спортивный фестиваль "Жас жауынгер" для детей с особыми потребностями
17 октября
17:31
Около спорта

Новое постановление. Минздрав Казахстана запретил выезд спортсменов за границу
17 октября
10:00
Около спорта

Проект My Win. Особенный подход к особенным детям
16 октября
22:37
Около спорта

Возлюбленная Роналду предложила подписчикам заглянуть под свою одежду
13 октября
20:29
Футбол

Криштиану Роналду заболел коронавирусом
13 октября
17:45
Футбол

Футболист в Уганде умер после избиения одноклубниками
13 октября
10:15
Около спорта

Выступающий в профи казах-полицейский из Нью-Йорка организовал митинг против "Бората-2"
10 октября
17:58
Происшествия

Скончался бывший игрок "Спартака" и сборной России Василий Кульков
10 октября
10:56
Футбол

22-летний нападающий "МЮ" получил почетный британский орден
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика