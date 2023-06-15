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Samsung Electronics представляет: шопинг по-корейски в Алматы

Samsung Electronics представляет: шопинг по-корейски в Алматы
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Чтобы насладиться шопингом, прогулявшись по торговым рядам Страны утренней свежести, не нужно никуда лететь.

Агентство по содействию торговле и инвестициям KOTRA (Korean Trade-Investment Promotion Agency) при поддержке Samsung Electronics организовало в южной столице выставку 2023 K-Lifestyle, на которой представлена корейская продукция в широком ассортименте - от напитков и сладостей до игрушек и косметики.

Посетить ярмарку можно на первом этаже торгово-развлекательного центра Forum до конца июня. На торжественном открытии 10 июня выступили генеральный консул Республики Корея в Алматы Нэчхон Пак, вице-президент KOTRA, глава департамента инновационного развития Оянг Джун и заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Виктор Ким.

Компания Miko порадовала посетителей новинками - напитками со льдом и сладостями. В Казахстане 24 магазина Miko, где можно приобрести хозтовары, косметику и продукты питания из Кореи.

"Казахстанцам нравятся корейские напитки, потому что они без химических добавок и красителей, - говорит руководитель Miko Арай Карипова. - А еще спрашивают рамены, куда уж без них".

По ее словам, жители разных регионов Казахстана все чаще спрашивают в Instagram, есть ли в их городах магазины с корейской продукцией.

На площадке 2023 K-Lifestyle руководители и представители корейских компаний получили возможность напрямую познакомиться с казахстанскими покупателями и продавцами интернет-магазинов, обсудить условия поставок, цены, заключить договор и приобрести первые партии товара.

Всего в выставке приняли участие: в офлайне - 38 казахстанских и 149 зарубежных компаний, онлайн - 298 местных и 400 зарубежных.

За последние 18 лет валовый приток инвестиций из Южной Кореи в Казахстан составил порядка 8,4 млрд долларов, а в 2022 году этот показатель побил рекорд за всю историю экономических отношений двух стран - 1,48 млрд долларов. Товарооборот в прошлом году составил 6,1 млрд долларов.

Флагман южнокорейской экономики - компания Samsung, оказавшая поддержку мероприятию, всячески способствует увеличению товарооборота между Казахстаном и Кореей. Нынешнее мероприятие организовано в рамках глобальной кампании по продвижению города Пусан как кандидата на проведение выставки ЭКСПО-2030, и Samsung активно поддерживает эти усилия, поскольку мегаполис готов представить миру передовые достижения науки и техники.

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