Самая сексуальная спортсменка мира опубликовала фото с глубоким декольте

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В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.