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Самая сексуальная спортсменка мира опубликовала фото с глубоким декольте

Самая сексуальная спортсменка мира опубликовала фото с глубоким декольте
©instagram.com/alicasmd/
Новости спорта Еще Около спорта

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в бежевом топе с глубоким декольте. "Ты - это то, что ты делаешь. Но совсем не то, что говоришь", - подписала пост Шмидт.

Подписчики засыпали спортсменку комплиментами в комментариях, назвав его красивой и сексуальной.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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Метки:
Легкая атлетика Девушки в спорте

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