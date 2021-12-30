Родившаяся в Казахстане экс-претендентка на звание "абсолюта" показала фото в откровенном наряде

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Хаммер родилась в Карагандинской области, в поселке Новодолинка. В раннем детстве она вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году.
13 апреля 2019 года она имела шанс стать абсолютной чемпионкой мира в среднем весе, но на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) потерпела поражение решением судей от американки Кларессы Шилдс.