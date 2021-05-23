Рекордсмен Китая и еще 20 человек погибли во время ультрамарафона

Многократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин погиб во время забега в Китае, сообщает "Матч ТВ".

По информации издания Sina, изначально Цзин находился в списке пропавших без вести. Организаторы надеялись, что спортсмен смог выжить во время непогоды. Позже спасатели обнаружили его тело.

31-летний Лян Цзин являлся многократным победителем ультрамарафонов. Также он был рекордсменом Китая на дистанциях в 149,51 и 151,2 километра.

Всего на ультрамарафоне в Китае погиб 21 человек. Причиной трагедии стало резкое ухудшение погоды. Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена. На дистанции от 20-го до 31-го километра трассы погода начала резко ухудшаться - начались шквалистый ветер, ледяной дождь и град.

Некоторые участники пропали без вести, и гонка была остановлена. Местные власти инициировали поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие более 1200 оснащенных спасателей. К утру обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь с легкими травмами были отправлены в больницу.

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