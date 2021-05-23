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Рекордсмен Китая и еще 20 человек погибли во время ультрамарафона

Некоторые участники пропали без вести.

Рекордсмен Китая и еще 20 человек погибли во время ультрамарафона
Фото: XinHua/Global Look Press. Fan Peishen©
Новости спорта Еще Около спорта
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Многократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин погиб во время забега в Китае, сообщает "Матч ТВ".

По информации издания Sina, изначально Цзин находился в списке пропавших без вести. Организаторы надеялись, что спортсмен смог выжить во время непогоды. Позже спасатели обнаружили его тело. 

31-летний Лян Цзин являлся многократным победителем ультрамарафонов. Также он был рекордсменом Китая на дистанциях в 149,51 и 151,2 километра. 

Всего на ультрамарафоне в Китае погиб 21 человек. Причиной трагедии стало резкое ухудшение погоды. Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена. На дистанции от 20-го до 31-го километра трассы погода начала резко ухудшаться - начались шквалистый ветер, ледяной дождь и град.

Некоторые участники пропали без вести, и гонка была остановлена. Местные власти инициировали поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие более 1200 оснащенных спасателей. К утру обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь с легкими травмами были отправлены в больницу.

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Метки:
марафон Китай Утраты
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