Показал свой талант: казахстанский силач заставил ахнуть женщин в Таиланде

Известный казахстанский силач Сергей Цырульников показал свое умение в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время прогулки он приобрел напиток в жестяной банке и вскрыл ее привычным для себя, но совсем необычным для окружающих способом. Цырульников оторвал верхнюю часть конструкции, шокировав продавщиц.

"Батя в деле ✊ После того, когда я открыл банку, в меня перестали брызгать … 😂😂😂

Изометрия СИЛА!" - написал силач под видео в своем Instagram.

Цырульников является четырехкратным рекордсменом мира по силовым номерам, известен своими силовыми перфомансами. Например, он скручивает ломы, рвет железные цепи и голыми руками гнет гвозди.

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