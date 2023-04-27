"Побил бы его". 9-летний карлик из США бросил вызов Хасбику

9-летний американец Айзек Пруитт, которого называют вторым Хасбиком (российский блогер Хасбулла Магомедов), считает, что он выйдет победителем в бою с Магомедовым, передают Vesti.kz.
Пруитт страдает дефицитом гипофиза, его рост 110 сантиметров, и он на 11 лет младше Хасбика.
"На самом деле, мне нравится Хасбулла. Он - одна из моих любимых знаменитостей. Но я, вероятно, побил бы его в бою", - цитирует Айзека Daily Star.
Хасбик получил всемирную известность благодаря своим антропометрическим данным: его рост - 98 сантиметров, а вес - 19 килограммов. В Instagram он имеет 8,6 миллиона подписчиков. В прошлом году Хасбик заключил пятилетний контракт с UFC.
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