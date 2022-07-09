Первая олимпийская чемпионка-казашка ответила на предложение руки и сердца

Этническая казашка из сборной Беларуси по биатлону Динара Алимбекова ответила на предложение руки и сердца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я сказала да. Не сегодня, немного раньше. Но в этот праздничный день мы решили поделиться радостным событием", - гласит подпись под фото в соцсетях Алимбековой.

Избранником Алимбековой является лидер мужской сборной Беларуси по биатлону, серебряный призер Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антон Смольский.

Алимбекова родилась в Карагандинской области, но когда ей было три года, семья эмигрировала в Беларусь, где родители нашли работу. У Динары есть казахские корни - ее отца зовут Талгат. Мама же по национальности белоруска. Возможно, именно это повлияло на выбор страны при эмиграции. В истории зимних Олимпиад она стала первой чемпионкой, которая родилась в уже независимом Казахстане. На ее счету золото игр 2018 года.

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