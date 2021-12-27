Parimatch признан онлайн-букмекером № 1 в Казахстане второй год подряд

Международная компания Parimatch получила титул "Онлайн-букмекер № 1 в Казахстане" второй год подряд в рамках конкурса "Выбор года". Церемония награждения состоялась 25 декабря.

Номинация "Лучший онлайн-букмекер" в стране дебютировала в 2020 году. Parimatch стал первым победителем в новой категории. В последнем награждении компания подтвердила свой статус лидера рынка, вновь опередив других претендентов.

"Для нас большая честь получить награду "Выбор года № 1". Вторая победа подряд - наглядный показатель того, что мы движемся в правильном направлении. За прошедший год мы значительно выросли: наша семья пополнилась новыми партнерами, появилась новая технологичная и удобная платформа, процесс игры стал еще приятней и комфортней - мы не устаем радовать наших пользователей. Но мы только разгоняемся - у нас большие планы на 2022 год и мы очень рады, что можем встретить его с титулом лучшего онлайн-букмекера в Казахстане", - поделился эмоциями Роман Бойко, CEO Parimatch Middle Asia.

Для Parimatch 2021-й стал продуктивным годом. Вместе с самым титулованным клубом Италии - "Ювентусом" бренд запустил свой Reface, позволив любому примерить на себя образ звезды футбола. В августе Parimatch стал официальным партнером легендарного футбольного клуба "Челси".

Компания провела несколько актуальных онлайн-мероприятий. В мае прошла крупная конференция PM GO: Go global!, в которой эксперты из Google, Netflix, Parimatch Tech и Readdle обсуждали, как предпринимателям приспособиться к ведению бизнеса в пандемию. А на хакатоне USGH продакт-менеджеры, разработчики, маркетологи, бизнес- и data-аналитики на протяжении 48 часов разрабатывали инновационные решения кейсов и варианты улучшения работы в игровой и спортивной индустриях. Призовой фонд хакатона составил 6 000 долларов, а лучшие участники получили предложения о работе.

Процесс игры стал увлекательнее: пользователи платформы теперь могут бороться за уникальные игровые достижения, выполняя различные задания, а также украсить свой профиль яркими стикерами и стильным аватаром. Геймификация стала возможна благодаря переходу на новую платформу, который произошел в начале года.

Ежегодный конкурс "Выбор года № 1" проходит в Казахстане с 2000 года с целью выявить лучшие товары, услуги и компании в стране. Конкурс учитывает общественное мнение, а также мнение жюри, в которое входят эксперты и уважаемые личности.