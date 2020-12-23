Parimatch признали онлайн-букмекером №1 в Казахстане

Международная компания Parimatch завоевала награду "Онлайн-букмекер №1 в Казахстане" по итогам 2020 года в конкурсе "Выбор года №1". Награждение победителей прошло 20 декабря.

В борьбе за награду участвовали пять букмекерских компаний. Победителей определяли в два этапа - опрос казахстанцев и экспертное решение жюри. Опрос в восьми крупнейших городах Казахстана проводил Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ). В жюри конкурса были представители частных и государственных структур, общественных объединений, а также уважаемые и известные личности Казахстана.

"Parimatch - это прежде всего синергия бизнеса и технологий. Миссия компании: развивать и популяризировать спорт в стране и мире. Мы очень рады получить эту премию, особенно по итогам такого непростого года. Спасибо всем, кто голосовал за нас. Качество онлайн-услуг всегда было нашим приоритетом и то, чего мы добились в 2020 году, только начало. В следующем году мы перейдем на обновленную технологическую платформу, которая откроет новые возможности для наших клиентов", - говорит Роман Бойко, CEO Parimatch Middle Asia.

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Сервисы компании позволяют делать ставки на тысячи спортивных событий онлайн, смотреть трансляции матчей и боев.

"В 2021 году мы планируем внедрить образовательную программу по спортивному маркетингу, чтобы кардинально улучшить партнерскую работу между спонсорами и командами. Тем самым мы будем развивать спорт в Казахстане и поможем нашим спортсменам выйти на новый уровень. Нам приятно, что наши усилия оценены по достоинству", - добавляет Илья Дорман директор по маркетингу Parimatch в Казахстане.

Как отмечают организаторы конкурса, это был уникальный опыт - лидер беттинговой отрасли, да еще и сегменте онлайн, в нашей стране был определен впервые.

Это не единственная награда Parimatch в 2020-м году. 9 декабря на церемонии награждения лучших беттинг-операторов SBC Awards 2020 в Лондоне компания получила награду "Лучший работодатель", а СЕО Parimatch Сергей Портнов стал "Лидером года".

"Выбор года №1" - ежегодный конкурс, который определяет лучшие товары, услуги и компании в Казахстане, Беларуси, Украине, Кыргызстане и Узбекистане. В организации конкурса принимают участие Европейский центр маркетинговых исследований и Европейской экономической палаты коммерции, индустрии и торговли. Победители номинируются к участию в европейском форуме на получение Евромаркет-приза.