Отец Неймара устроил вечеринку в честь победы сборной Бразилии и сломал ребра

Госпитализацией завершилась для отца Неймара вечеринка, которую он закатил в честь сборной Бразилии, сообщает Sport.es.

Неймар-старший решил отпраздновать разгромную победу команды в товарищеском матче с Тунисом (5:1), в котором его сын забил свой 75-й гол за национальную команду.

В разгар веселья он упал с лестницы, держа в руке бокал. В итоге он был госпитализирован с порезом руки и переломом ребер.

Отметим, что сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему чемпионату мира, который стартует в ноябре.

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