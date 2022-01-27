 JeXy56HkXEAOIkrMNK0KUba30nLzNjB6hF9xAs7O
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Останутся на улице!" Юные гимнастки в Алматы лишились зала для тренировок

"Останутся на улице!" Юные гимнастки в Алматы лишились зала для тренировок
©Скриншот из видео Albina Dodarhodzhaeva
Новости спорта Еще Около спорта

Воспитанницы алматинской школы художественной гимнастики остались без зала для тренировок, передает Tengrinews.kz. Как заявила государственный тренер и основатель профессиональной школы художественной гимнастики Best Ольга Шулико, новое руководство спортшколы, в которой они арендовали зал, решило не продлевать с ними договор. 

"Через 5 дней девочки нашей школы, а это около 250 человек, и наши тренеры останутся в прямом смысле на улице! Новым директором СШВСМ (ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства". - Прим. ред.) города Алматы Сырлыбаевым С.К. и начальником Управления спорта города Алматы Байсеитовым Р.С. хладнокровно и беспощадно ломаются судьбы наших воспитанниц, как совсем еще юных малышек, так и взрослых гимнасток, которые тренировались в нашей школе на протяжении 11 лет, и до мастера спорта остался всего лишь год, - написала Шулико в социальных сетях. - Наша школа по праву признана одной из сильнейших на территории РК. Наши воспитанницы - ежегодные победительницы чемпионата города, входят в состав команды города Алматы для участия в чемпионатах РК и приносят городу результаты! За эти годы наш тренерский состав подготовил 11 членов юниорской сборной РК, двух мастеров спорта, более 15 кандидатов в мастера спорта. Это дети, которые пришли к нам совсем еще малышками!"

По словам Ольги, в начале ноября 2021 года в СШВСМ (где они арендуют помещение) в очередной раз сменился директор - третий за четыре года.

"Им стал Сырлыбаев С.К., бывший директор ЦПОР. Даже не познакомившись с нашей организацией, через людей он прислал уведомление о том, что договор аренды на зал с нами продлеваться не будет, наш договор официально заканчивался в конце ноября 2021 года. За это время нами были предприняты неоднократные попытки договориться и с Сырлыбаевым С.К., и с начальником Управления спорта города Алматы Байсеитовым Р.С., но все было тщетно! Отказ был высказан в ультимативной форме! Для нас это трагедия!

Нам дали два месяца на поиски зала! И вот здесь начинается самая главная проблема! На многомиллионный город Алматы нет ни одного пригодного зала для художественной гимнастики, где высота потолка, по стандартам FIG, должна достигать 15 метров! Но мы согласны и на 10 метров, так и таких залов единицы, и все они заняты! Дошло до того, что мы рассматривали под зал помещения пустующих ресторанов и неотапливаемые склады! Как такое может быть? А построить свой зал у нас нет финансовой возможности!

Со слов Байсеитова Р.С. (руководитель Управления спорта акимата города Алматы. - Прим. ред.), художественная гимнастика - неприоритетный вид спорта! Конечно! А как стать нам приоритетными, если даже условий для тренировок нет, не говоря уже о финансировании поездок на международные соревнования! Об этом мы можем только мечтать! Раз художественная гимнастика такой неприоритетный вид спорта, значит, нас можно с такой легкостью выгонять на улицу? Руками тех людей, кто призван развивать спорт?" - задается вопросом тренер юных гимнасток Ольга Шулико.

В Управлении спорта города Алматы прокомментировали ситуацию.

"Универсальный зал в ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства" (СШВСМ) был передан Управлением государственных активов города в аренду коммерческому ИП "Шулико", которое оказывает спортивные услуги населению, в частности, ведет секции по художественной гимнастике на платной основе. Заключенный ранее договор истекал в ноябре 2021 года. ИП "Шулико" 2 ноября 2021 года была проинформирована о непролонгации действующего договора.

Поскольку деятельность СШВСМ направлена на подготовку спортсменов высокого класса - членов олимпийских сборных по видам спорта РК (спортсмены СШВСМ - чемпионы и призеры соревнований различного уровня: Д. Баландин, Д. Шакимова, Е. Жумаканов, Г. Кыргызбаев), растет потребность в залах для подготовки к предстоящим стартам, соответственно, после истечения договора аренды данный зал будет полностью профилирован на подготовку олимпийцев к предстоящим стартам. Кроме того, хотелось бы отметить, что указанный зал не единичен в данном районе, аналогичные и подобные функционируют при общеобразовательных школах, тем более зал используется взрослыми спортсменами", - рассказали в ведомстве.

В управлении заметили, что данная школа не единственная в Алматы.

"Художественная гимнастика культивируется в двух подведомственных предприятиях управления: ГККП "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7", КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва". В отделениях занимаются 500 учащихся-спортсменов. Мастеров спорта (МС) - 20 спортсменов, кандидатов в мастера спорта (КМС) - 80 спортсменов, 1-й разряд - 65 спортсменов. Тренерско-преподавательский состав - 19 человек. Также по городу работают 44 частные школы, где охват составляет более 4500 человек. Спортсмены города по художественной гимнастике являются чемпионами и призерами чемпионатов и кубков Республики Казахстан", - добавили в управлении.

Со своей стороны Управление спорта информирует, что акиматом города ведется поддержка частных поставщиков спортивных услуг на платформе artsport.edu.kz согласно подушевому финансированию, которое покрывает расходы на занятия спортом более 44 тысяч детей в Алматы, из них более 4000 детей занимаются художественной гимнастикой.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алматы
Новости
Сегодня , 12:37
Около спорта
"Останутся на улице!" Юные гимнастки в Алматы лишились зала для тренировок "Останутся на улице!" Юные гимнастки в Алматы лишились зала для тренировок
Сегодня , 10:06
Около спорта
Спортсменка полностью оголила грудь в очень откровенной фотосессии Спортсменка полностью оголила грудь в очень откровенной фотосессии
Вчера , 17:21
Около спорта
29 января завершается прием заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max 29 января завершается прием заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max
Вчера , 15:00
Около спорта
Новая дата финала "Новогоднего Драйва": розыгрыш внедорожника 29 января Новая дата финала "Новогоднего Драйва": розыгрыш внедорожника 29 января
Вчера , 11:18
Около спорта
Казахстанская волейболистка выложила откровенное фото из душа Казахстанская волейболистка выложила откровенное фото из душа
24 января, 11:09
Около спорта
Казахстанская волейболистка показала фото с полуобнаженной грудью Казахстанская волейболистка показала фото с полуобнаженной грудью
22 января, 22:34
Около спорта
"Вы - огонь!". Казахстанская бодибилдерша восхитила подписчиков горячим видео "Вы - огонь!". Казахстанская бодибилдерша восхитила подписчиков горячим видео
21 января, 22:09
Около спорта
"Где рыбачил?". Лидер "Барыса" "отдыхает" от КХЛ и привлек внимание клуба "Где рыбачил?". Лидер "Барыса" "отдыхает" от КХЛ и привлек внимание клуба
21 января, 15:06
Около спорта
"Made in Kazakhstan". Что за девушка свела с ума футболиста "Арсенала" и "Ромы" "Made in Kazakhstan". Что за девушка свела с ума футболиста "Арсенала" и "Ромы"
20 января, 16:53
Около спорта
Казахстанская спортсменка выложила фото без лифчика Казахстанская спортсменка выложила фото без лифчика
20 января, 13:07
Около спорта
"Шымбулак" возобновляет ночные катания с 20 января "Шымбулак" возобновляет ночные катания с 20 января
19 января, 12:00
Около спорта
Чемпионка мира показала декольте и восхитила фанатов Чемпионка мира показала декольте и восхитила фанатов
18 января, 16:47
Около спорта
Умер шестикратный обладатель Кубка чемпионов Умер шестикратный обладатель Кубка чемпионов
17 января, 11:04
Около спорта
Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото
16 января, 08:53
Около спорта
40 миллионов? Звездный ютубер-боксер отреагировал на подсчеты своего заработка в 2021 году 40 миллионов? Звездный ютубер-боксер отреагировал на подсчеты своего заработка в 2021 году
15 января, 23:32
Около спорта
Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании
15 января, 12:22
Около спорта
Блогер-боксер за три боя заработал около 40 миллионов долларов Блогер-боксер за три боя заработал около 40 миллионов долларов
15 января, 09:00
Около спорта
Соперница Агаповой по UFC сняла откровенное видео в бикини Соперница Агаповой по UFC сняла откровенное видео в бикини
14 января, 20:00
Около спорта
1xBet стал спонсором футзальной команды "Кайрат" 1xBet стал спонсором футзальной команды "Кайрат"
14 января, 10:33
Около спорта
"Я бы снялась для Playboy". Казахстанская волейболистка заинтриговала сексуальным фото "Я бы снялась для Playboy". Казахстанская волейболистка заинтриговала сексуальным фото
13 января, 11:25
Около спорта
Девушка - боец ММА выложила откровенное фото в бикини Девушка - боец ММА выложила откровенное фото в бикини
12 января, 17:38
Около спорта
Стала известна дата открытия "Шымбулака" Стала известна дата открытия "Шымбулака"
12 января, 17:00
Около спорта
Конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max продлен до 29 января Конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max продлен до 29 января
12 января, 11:19
Около спорта
Секс-символ ММА показала глубокое декольте и восхитила фанатов Секс-символ ММА показала глубокое декольте и восхитила фанатов
4 января, 15:00
Около спорта
Olimpbet разыграет "Гелендваген" в грандиозном финале "Новогоднего Драйва" Olimpbet разыграет "Гелендваген" в грандиозном финале "Новогоднего Драйва"
4 января, 14:43
Бокс
Мейвезер возвращается на ринг. Подробности Мейвезер возвращается на ринг. Подробности
4 января, 12:36
Около спорта
Девушка-боец показала сногсшибательные формы Девушка-боец показала сногсшибательные формы
3 января, 09:16
Около спорта
"Бомба". Ангелина Лукас влюбила в себя поклонников в Instagram "Бомба". Ангелина Лукас влюбила в себя поклонников в Instagram
2 января, 22:25
Волейбол
"Как его фамилия? Не знаю". Сабина Алтынбекова откровенно рассказала свою Love Story и как вышла замуж "Как его фамилия? Не знаю". Сабина Алтынбекова откровенно рассказала свою Love Story и как вышла замуж
1 января, 20:15
Около спорта
"Будем увеличивать количество внутренних трансляций". Телеканалом Qazsport подведены итоги года "Будем увеличивать количество внутренних трансляций". Телеканалом Qazsport подведены итоги года
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus