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Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане

Осталось 3 дня до розыгрыша квартиры в Нур-Султане
Новости спорта Еще Около спорта

29 ноября онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch назовет счастливчика, которому достанется квартира в Нур-Султане.

Розыгрыш пройдет в рамках масштабной акции "Квартиры за ставку", где казахстанцы могут выиграть две квартиры в Нур-Султане и Алматы, а также ценные призы и бонусы на 50 000 000 тенге. В списке призов игровые ноутбуки HP Omen 15, смартфоны iPhone 13 Pro max, игровые приставки PS5, наушники Apple AirPods Pro и смартчасы Apple Watch 6.

Победителя первой квартиры в Нур-Султане определят уже 29-го числа с помощью генератора случайных чисел, но есть еще 3 дня, чтобы стать участником акции.

Участвовать в розыгрыше квартиры легко:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на сайте Parimatch.

2. Нажмите кнопку "Участвовать" на странице промоакции.

3. Ставьте от 5000 тенге и получайте баллы за выигрышные ставки.

4. Наберите 100 баллов и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов и квартиры в конце месяца.

А самых активных игроков ждут гарантированные бонусы на счет. Чтобы их получить, войдите в топ-10 игроков по количеству баллов за прошедшую неделю.

Набирайте баллы с топовых событий:

Английская премьер-лига, 13-й тур

"Челси" — "Манчестер Юнайтед", 28 ноября, 22:30

"Челси" выбился в лидеры, тогда как "МЮ" опустился до восьмого места, проиграв большую часть матчей. Продолжительный кризис закончился увольнением главного тренера Уле-Гуннера Сульшера, оставив команду на попечении ассистента тренера Майкла Кэррика.

Несмотря на лидерство, победа "Челси" не гарантирована. "Синие" не смогли обыграть "МЮ" в АПЛ в последних семи встречах. "Манкунианцы" все еще имеют достаточно карт в рукаве, включая Роналду. Вопрос лишь в том, сможет ли Кэррик достойно ответить Тухелю.

Бокс

Теофимо Лопес — Джордж Камбосос, 28 ноября, 5:00

Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO, WBA и IBF между нынешним обладателем пояса Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). 24-летний Лопес резко прославился после победы над Василием Ломаченко, одним из лучших боксеров в мире. Предстоящий бой либо подтвердит его новый статус, либо окончательно убедит критиков, что ему просто повезло.

BLAST Premier Fall Finals

27-28 ноября

Подходит к финалу осенний сплит серии турниров по CS:GO BLAST Premier. В чемпионате принимают участие восемь топовых команд мирового рейтинга; победитель получает место в BLAST World Final 2021 c призовым фондом в миллион долларов. У команд будет несколько игр в день и каждая из них обещает быть зрелищной. Любителям киберспорта обязательно к просмотру.

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