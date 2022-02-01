Olimpbet завершил "Новогодний Драйв" - самую крупную акцию в своей истории

Акция "Новогодний Драйв" длилась в Казахстане больше двух месяцев: с 22 ноября 2021 года по 29 января 2022 года. Все это время любые поставленные 2000 тенге могли принести клиентам букмекерской компании Olimpbet не только денежный приз, но и дополнительный выигрыш: от фрибета до автомобиля.

В "Новогоднем Драйве" поучаствовало больше 200 000 человек. Olimpbet ожидал масштабный наплыв клиентов и подготовил для акции рекордный в своей истории призовой фонд - два миллиарда тенге. Эти средства пошли на фрибеты, в том числе в качестве утешительных выплат, и подарки. За шесть розыгрышей Olimpbet подарил:

● шесть автомобилей Mercedes

● шесть PlayStation 5

● семь iPhone 13

● восемь Apple Watch 7

● восемь AirPods Pro

Призы приносили самые разные ставки на любые события. Например, в третьем розыгрыше автомобиль выиграл клиент, который сделал неожиданную ставку на чемпионат Филиппин по баскетболу. Главный приз всей акции - легендарный внедорожник "Гелендваген" - также принесло баскетбольное пари.

Клиент Olimpbet из Алматы поставил на матч Адриатической лиги "Игокеа" - "Цибона". По ходу третьей четверти он зарядил на тотал игры больше 149,5 с неплохим, но не слишком впечатляющем коэффициентом - 1.90. Беттер наверняка и не думал, что скромная ставка принесет ему не только выигрыш, но и новый автомобиль. Его купон стал счастливым на последнем розыгрыше "Новогоднего Драйва", который в прямом эфире транслировался на телеканале "Хабар".

"Новогодний Драйв" стал самой крупной и успешной акцией в истории Olimpbet. Компания готовит приятные сюрпризы для своих клиентов в 2022 году, а уже сейчас букмекер предлагает две акции: Best Express и страховка первой ставки. Следи за новостями компании на официальном сайте и в социальных сетях, чтобы не пропустить новые проекты Olimpbet.