Olimpbet разыграет "Гелендваген" в грандиозном финале "Новогоднего Драйва"

Жизнь постепенно возвращается в привычное русло после праздничных гуляний. Салаты съедены, поздравления сказаны, но убирать шампанское еще рано. 5 января букмекерская контора Olimpbet подведет итоги "Новогоднего Драйва" – главной акции этой зимы. А победитель финального розыгрыша получит подарок, который будет сложно уместить под елкой – Mercedes G-Class.

Грандиозной акции – выдающийся финал в прямом эфире телеканалов "Хабар" и Qazsport. Ведущими шоу станут блогер Мадлен и актер Тауекел Мусилим. В розыгрыше призов будут участвовать звездные гости – Good Zhan, Sadraddin Bolat, Gulnaz Mahmetova и NAZIMA. Они определят десять победителей, которые получат крутые подарки: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, шесть фрибетов номиналом от 10 000 до 25 000 тенге. А в финале шоу мы узнаем, кто станет обладателем главного приза – культового внедорожника Mercedes G-Class.

Последний розыгрыш "Новогоднего Драйва" начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно смотреть не только на телеканалах "Хабар" и Qazsport, но и на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet, а также в аккаунте букмекера в Instagram.

На записи прямого эфира будут не только звезды, но и обычные клиенты Olimpbet. В своих социальных сетях букмекер провел розыгрыш пригласительных на финал "Новогоднего Драйва". 50 счастливчиков увидят известных гостей вживую и гарантированно получат фрибеты номиналом 10 000 тенге, а также примут участие в розыгрыше дополнительных призов: одного iPhone 13, двух Apple Watch 7 и двух AirPods Pro.

Подключайтесь к финальному розыгрышу – повезти может любому клиенту Olimpbet. На "Гелендваген" претендуют все игроки, которые заключили хотя бы одно пари после старта акции 22 ноября. За каждые поставленные 2000 тенге Olimpbet начислял билеты для участия в розыгрыше. Ищите их в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении и ждите прямой эфир. Возможно, один из ваших купонов окажется счастливым и принесет главный подарок в этот новый год.