Olimpbet разыграет автомобили в акции "Новогодний Драйв"

БК Olimpbet подготовила бомбу, которая взорвет последние недели 2021 года. Букмекер возвращает акцию "Евро Драйв", которая гремела летом. Морозную зиму будет растапливать "Новогодний Драйв" с общим призовым фондом в 2 000 000 000 тенге!

Каждую неделю Olimpbet будет разыгрывать элитные тачки. Всего компания раздаст три Mercedes C-Class, два Mercedes E-Class, а в финальном розыгрыше 5 января 2022 года победитель получит суперприз - "Гелендваген". Букмекер подготовил мощные призы кроме авто: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и фрибеты до 25 000 тенге.

Чтобы участвовать в акции, делай ставки, следуя двум простым условиям:

Минимальный коэффициент – 1.50.

Минимальная сумма ставки – 2000 тенге.

За каждые поставленные 2000 тенге клиент получает один билет, дающий право претендовать на приз. Максимальное количество билетов не ограничено. Розыгрыши будут транслироваться в прямом эфире на лендинге акции и YouTube-канале Olimpbet. Заряжай в Olimpbet и забирай не только выигрыши, но и тачки.