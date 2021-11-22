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Olimpbet разыграет автомобили в акции "Новогодний Драйв"

Olimpbet разыграет автомобили в акции "Новогодний Драйв"
Новости спорта Еще Около спорта

БК Olimpbet подготовила бомбу, которая взорвет последние недели 2021 года. Букмекер возвращает акцию "Евро Драйв", которая гремела летом. Морозную зиму будет растапливать "Новогодний Драйв" с общим призовым фондом в 2 000 000 000 тенге!

Каждую неделю Olimpbet будет разыгрывать элитные тачки. Всего компания раздаст три Mercedes C-Class, два Mercedes E-Class, а в финальном розыгрыше 5 января 2022 года победитель получит суперприз - "Гелендваген". Букмекер подготовил мощные призы кроме авто: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и фрибеты до 25 000 тенге.

Чтобы участвовать в акции, делай ставки, следуя двум простым условиям:

Минимальный коэффициент – 1.50.
Минимальная сумма ставки – 2000 тенге. 

За каждые поставленные 2000 тенге клиент получает один билет, дающий право претендовать на приз. Максимальное количество билетов не ограничено. Розыгрыши будут транслироваться в прямом эфире на лендинге акции и YouTube-канале Olimpbet. Заряжай в Olimpbet и забирай не только выигрыши, но и тачки.

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