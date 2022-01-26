Новая дата финала "Новогоднего Драйва": розыгрыш внедорожника 29 января

Букмекерская компания Olimpbet определила новую дату проведения финала "Новогоднего Драйва". Итоговый розыгрыш грандиозной акции пройдет 29 января в 19:45 по времени Нур-Султана. Трансляцию в прямом эфире покажет канал "Хабар".

Olimpbet готовит сюрпризы для участников акции и обычных зрителей. Финал "Новогоднего Драйва" станет не просто розыгрышем призов, а полноценным шоу, которое вернет зрителям уже подзабытое новогоднее настроение. Ведущими станут блогер Мадлен и актер Тауекел Мусилим. В розыгрыше будут участвовать звездные гости - Good Zhan, Sadraddin Bolat, Gulnaz Mahmetova, певица NAZIMA. А кульминацией вечера станет розыгрыш главного приза "Новогоднего Драйва" - нового "Гелендвагена".

За последним розыгрышем акции можно будет следить на телеканале "Хабар", на сайте, в мобильном приложении и на YouTube-канале Olimpbet. Освобождайте вечер субботы, чтобы не пропустить шоу.

Подключайтесь к финальному розыгрышу - повезти может любому клиенту Olimpbet. На "Гелендваген" претендуют все игроки, которые заключили хотя бы одно пари после старта акции 22 ноября. За каждые поставленные 2000 тенге Olimpbet начислял билеты для участия в розыгрыше. Ищите их в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении и ждите прямой эфир. Возможно, один из ваших купонов окажется счастливым и принесет "Гелендваген".