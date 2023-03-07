Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Еще Около спорта
Комментарии

Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты

Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты
©marca.com

Криштиану Роналду выступил с заявлением, на которое его вынудили пойти новости о его изменах. Звезда мирового футбола опроверг любые обвинения в том, что у него были связи сексуального характера с другими женщинами параллельно с отношениями с Джорджиной Родригес, передает Marca.

Он заявил, что любые комментарии по этому поводу являются "ложными и клеветническими".

Через своего представителя Роналду сообщил прессе в родной Португалии, что заявления двух известных в определенных кругах женщин, утверждающих, что имели с ним отношения, являются фейковыми. 

Первое заявление о неверности Криштиану поступило от чилийки Даниэллы Чавес, бывшей модели Playboy, которая даже заверила, что у нее есть видео, подтверждающие, и что она не лжет о том, что у нее был секс с одним из самых известных спортсменов мира.

"Если кто-то занимается сексом с другим человеком, который не является их партнером, но является свободным в душе и теле человеком без объяснений, это измена? Значит, с Криштиану мы изменяем? Это был просто секс и с разрешения с моей стороны, а не его! У меня даже есть видео, но я не могу его загрузить, потому что это его уединение, и мы без одежды" - сказала Чавес.

За моделью последовала венесуэлка Георгилая, которая утверждает, что у нее была интимная встреча с португальцем перед стартом ЧМ-2022 в Катаре. В своем заявлении она сказала: "Это было по обоюдному согласию с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовала себя манипулируемой из-за дурной славы и власти Криштиану".

Пока Роналду не сделал заявлений о том, будет ли призывать девушек к ответственности за клевету. 

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 11:12
Около спорта
Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты
4 марта, 12:45
Около спорта
В Астане прошли съемки фильма про бойца ММА с участием звезд кино В Астане прошли съемки фильма про бойца ММА с участием звезд кино
4 марта, 11:14
Около спорта
Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист "Арсенала" покорил девушку из Казахстана Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист "Арсенала" покорил девушку из Казахстана
3 марта, 11:44
Около спорта
Майкл Джордан одобрил союз сына с американской звездой. Она старше его на 16 лет Майкл Джордан одобрил союз сына с американской звездой. Она старше его на 16 лет
28 февраля, 16:45
Около спорта
"Для таких женщин есть место в аду". Шакира намекнула на новую девушку Пике? "Для таких женщин есть место в аду". Шакира намекнула на новую девушку Пике?
28 февраля, 11:34
Около спорта
Обошли США и Бразилию: казахстанский спецназ вошел в топ-15 чемпионата мира в Дубае Обошли США и Бразилию: казахстанский спецназ вошел в топ-15 чемпионата мира в Дубае
27 февраля, 21:53
Около спорта
Подробности расставания с Пике: Шакира даст первое интервью с начала скандала Подробности расставания с Пике: Шакира даст первое интервью с начала скандала
27 февраля, 20:21
Около спорта
С кем и где отдыхает Сабина Алтынбекова: шикарный город-остров и вилла с бассейном за 5 миллионов С кем и где отдыхает Сабина Алтынбекова: шикарный город-остров и вилла с бассейном за 5 миллионов
27 февраля, 18:40
Около спорта
Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина Эксклюзив. Уникальные кадры со "свадьбы века" олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина
27 февраля, 13:39
Около спорта
История с куклой-ведьмой Шакиры напротив дома матери Пике получила неожиданное продолжение История с куклой-ведьмой Шакиры напротив дома матери Пике получила неожиданное продолжение
26 февраля, 15:15
Около спорта
Жена Дани Алвеса позавидовала Шакире Жена Дани Алвеса позавидовала Шакире
26 февраля, 12:44
Около спорта
Громкая победа Казахстана: брейкдансер Амир Закиров сенсационно выиграл турнир в Японии Громкая победа Казахстана: брейкдансер Амир Закиров сенсационно выиграл турнир в Японии
25 февраля, 13:02
Около спорта
Шакира зарабатывает миллионы на разрыве с Пике - СМИ Шакира зарабатывает миллионы на разрыве с Пике - СМИ
24 февраля, 16:27
Около спорта
Шакира "разнесла" Пике уже во второй песне. О чем теперь поет звезда? Шакира "разнесла" Пике уже во второй песне. О чем теперь поет звезда?
24 февраля, 15:05
Около спорта
"Теперь хочешь вернуться?". Шакира выпустила новый хит и посвятила его Пике "Теперь хочешь вернуться?". Шакира выпустила новый хит и посвятила его Пике
23 февраля, 11:06
Около спорта
Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности
22 февраля, 14:14
Около спорта
Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана
17 февраля, 13:54
Около спорта
Сабина Алтынбекова показала роскошное кольцо от любимого Сабина Алтынбекова показала роскошное кольцо от любимого
16 февраля, 19:57
Около спорта
Роналду получит деньги за моральный ущерб по делу об изнасиловании Роналду получит деньги за моральный ущерб по делу об изнасиловании
16 февраля, 15:59
Около спорта
Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане
15 февраля, 00:16
Около спорта
"Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу "Удар хороший, да". Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу
10 февраля, 15:00
Около спорта
Титульные бои UFC и матчи лидеров АПЛ - смотри по специальному предложению только на setantasports.com Титульные бои UFC и матчи лидеров АПЛ - смотри по специальному предложению только на setantasports.com
3 февраля, 00:10
Около спорта
Даррен Диц и его жена-казашка стали родителями Даррен Диц и его жена-казашка стали родителями
31 января, 11:29
Около спорта
У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман? У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?
27 января, 11:56
Около спорта
Видео ссоры Шакиры и матери Пике разрывает Сеть. Свекровь схватила певицу за лицо Видео ссоры Шакиры и матери Пике разрывает Сеть. Свекровь схватила певицу за лицо
26 января, 14:40
Около спорта
Ревнует? Бывшая девушка Роналду скандально разоблачила его невесту Ревнует? Бывшая девушка Роналду скандально разоблачила его невесту
26 января, 11:28
Около спорта
Новая супруга Ильина провела обряд беташар и рассказала их Love Story Новая супруга Ильина провела обряд беташар и рассказала их Love Story
13 января, 02:20
Около спорта
Илья Ильин сыграл свадьбу. Фото Илья Ильин сыграл свадьбу. Фото
25 декабря, 17:36
Около спорта
Энтони Джошуа выпустит рэп-альбом Энтони Джошуа выпустит рэп-альбом
23 ноября, 19:39
Около спорта
Кайрату Боранбаеву продлили арест Кайрату Боранбаеву продлили арест

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus