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Майкл Джордан тратит миллион евро в неделю на яхту во время отдыха в Хорватии

Майкл Джордан тратит миллион евро в неделю на яхту во время отдыха в Хорватии
©static.jutarnji.hr
Новости спорта Еще Около спорта

Легенда НБА Майкл Джордан проводит свой летний отпуск в Хорватии, сообщает slobodnadalmacija.hr.

По данным СМИ, он был пойман поклонниками в Сплите, где еженедельно тратит на аренду 95-метровой яхты миллион евро. 

Джордан также приобрел 25 бутылок текилы, каждая из которых стоит около четырех тысяч долларов.  

Ожидается, что в Хорватии он навестит своего бывшего одноклубника по "Чикаго Буллз" Тони Кукоча. В прошлом же году в Сплите свой отдых проводил другая звезда НБА - Мэджик Джонсон.

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Метки:
Майкл Джордж Хорватия НБА
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