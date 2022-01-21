"Made in Kazakhstan". Что за девушка свела с ума футболиста "Арсенала" и "Ромы"

Английский полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз отправился играть за "Рому" в Серию А, а рядом с ним покорять Италию будет его возлюбленная по имени Катя. Представляем вам обворожительную спутницу футболиста, у которой 274 тысячи подписчиков.

Она - уроженка Казахстана, но выросла в Англии, где, скорее всего, и познакомилась с Мэйтландом-Найлзом, который выступал за лондонский "Арсенал". С ранних лет Катя в модельном бизнесе, а ее горячие фотосессии подчеркивают соблазнительные формы девушки.

Знакомьтесь с 23-летней звездой Instagram, чей капитал оценивается в 1,5 миллиона долларов.