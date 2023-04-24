Любовь осталась? Шакиру заподозрили в чувствах к Пике

Шакира, возможно, все еще питает слабость к Жерару Пике даже после их бурного разрыва, передает La Vanguardia.

Бывшая звезда сборной Испании по футболу занимается обустройством новой жизни со своей девушкой Кларой Чиа Марти в Барселоне. Певица же на днях переехала из Барселоны в США.

Казалось бы, за океаном, где итак полно звезд, к певице будет меньше внимания. Но и тут ее подловили папарацци.

Шакира была замечена на улицах Майами, когда осматривала местные дома. Она была с сумочкой Balenciaga, стоимостью две тысячи долларов. Казалось бы, ничего такого, но этот аксессуар колумбийской диве подарил Пике в 2019 году в качестве рождественского подарка.

И хотя, конечно же, сумка не намекает на какое-либо примирение между парой, некоторые считают, что у Шакиры еще остались какие-то чувства к Пике.

Пике вскоре тоже прилетит в Майами, чтобы завершить оформление опеки над их двумя сыновьями. Он пробудет в США около десяти дней и проведет некоторое время со своими детьми.

В настоящее время Шакира живет в доме, который она купила со своим бывшим парнем Антонио де ла Руа более 15 лет назад. Несмотря на то, что дом находится в хорошем районе города, колумбийка активно ищет новое место жительства.

Напомним, что Шакира и Пике, воспитывающие двоих сыновей, расстались в начале прошлой осени. Они были вместе 11 лет. Причиной стали измены футболиста. История получила публичную огласку, подробности можно прочитать по этой ссылке.

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