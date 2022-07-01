Лучшего вратаря КХЛ задержала полиция. Известны подробности

Российский хоккейный вратарь Иван Федотов задержан полицией в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка.ru".

По информации источника просьба в полицию пришла из военной прокуратуры, где, "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии". То есть у него в перспективе статья 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы" (до двух лет). Что касается инициатора - военной прокуратуры, то здесь логика понятна - Иван Федотов является членом ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим.

Голкипер сборной России стал победителем Кубка Гагарина и был признан лучшим вратарем КХЛ.

В мае клуб НХЛ "Филадельфия" объявил о подписании контракта новичка с Федотовым.



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