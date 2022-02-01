Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family

Главный спонсор футбольных эмоций 1хBеt официально стал спонсором футбольной команды SD Family, состоящей из казахстанских блогеров, которая заявила о себе совсем недавно, успешно сыграв шоу-матч с популярной российской командой "Амкал" на "Астана Арене" в городе Нур-Султане, а также профессионального футбольного клуба SD Family, выступающего в первенстве Казахстана среди команд Второй лиги.

Перспективы сотрудничества с многообещающей командой SD Family - еще один важный шаг в реализации глобальной стратегии 1хBеt – развитии и популяризации отечественного спорта! Мы рады, что большая семья SD играет не только в профессиональной второй лиге и делает это очень успешно, но и собрала команду из очень крутых блогеров с большой аудиторией, которые не только пропагандируют спорт, но и рассказывают о том, что, чтобы играть в футбол, не обязательно быть профессионалом!

2022 год обещает быть насыщенным крутыми шоу-матчами с известными командами СНГ и Казахстана, совместные большие планы не оставят в стороне каждого любителя футбола, вас ждут крутые активности и конкурсы с невероятными призами.

В прошедшее воскресенье в городе Нур-Султане на "Астана Арене" прошел первый в этом году благотворительный футбольный матч, где на поле встретились SD Family и Sparta Nomad Astana" - известная в СНГ казахстанская команда КВН. Все вырученные средства с продажи билетов будут направлены в фонд "Күшіміз бірлікте".

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе всем желающим посетить матч необходимо было соблюдать некоторые ограничения. Так, допускалось всего 20 процентов посетителей от общей заполняемости. Организаторы следили за соблюдением масочного режима, а болельщики - за игрой любимой команды!