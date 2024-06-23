Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Еще Около спорта
Комментарии

В Казахстане проводится акция "Рожденный в олимпийский день"

В Казахстане проводится акция "Рожденный в олимпийский день"
©olympic.kz

Национальный Олимпийский Комитет Казахстана необычно поздравляет всех новорождённых сегодня, 23 июня. Специальные сертификаты, поздравительные письма и памятные подарки получают все малыши страны, которые родились в Международный Олимпийский день.  

Традиционная акция "Рожденный в Олимпийский день" стартовала сегодня в 00:00 и охватила 17 регионов страны, города Астана, Алматы и Шымкент. Ее участниками стали 240 родильных домов по всему Казахстану. Для всех малышей подготовлены подарочные комплекты. 

 Праздничные наборы для детей, родившихся 23 июня, состоят из детского боди с символичной надписью "Olympian is born" ("На свет появился олимпиец") и поздравительных открыток от имени олимпийцев.  

"Национальный Олимпийский комитет с особой теплотой относится к этой традиции. Так мы приветствуем всех малышей, кто присоединился к нашей большой олимпийской семье. Верим, что вне зависимости от выбранного пути, дети, рожденные в особенный день, Международный Олимпийский день, будут победителями всегда и во всем. Желаем, чтобы их мечты обязательно исполнялись, ведь наши спортсмены — наглядный пример, что даже самые смелые детские мечты могут стать реальностью.

Послания действующих чемпионов новорожденным детям создают нерушимую связь между начинающими свою жизнь малышами и нашими олимпийцами. В этот день мы разделяем радость рождения ребенка с его семьей и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия», – подчеркнули в НОК Казахстана.  

В столичные родильные дома посылки для новорожденных передали чемпион мира по боксу Мерей Акшалов и серебряный призер мирового первенства по шорт-треку Денис Никиша.  

Завершится акция 23 июня в 00:00. В прошлом году в Международный Олимпийский день родились около 2000 детей. Количество новорожденных в 2024-м будет известно 24 июня. 

Отметим, что уникальная для Международного Олимпийского дня акция впервые была реализована НОК Казахстана в 2020 году. 

Акция прошла при поддержке Министерства здравоохранения РК и Центра молекулярной медицины.

 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Олимпиада

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 23:30
Около спорта
©olympic.kz В Казахстане проводится акция "Рожденный в олимпийский день"
Сегодня , 18:14
Около спорта
©olympic.kz В Казахстане отметили международный олимпийский день
16 июня, 17:31
Около спорта
©СЭ Болельщик совершил нападение на полицию на Евро-2024
15 июня, 14:20
Около спорта
©millwallfc.co.uk Вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет
8 июня, 14:45
Около спорта
©Sport24.by Первая олимпийская чемпионка-казашка крестила сына
24 мая, 08:36
Около спорта
©instagram.com/leatsa__/ Мбаппе нашел свою Джорджину? Она стала знаменитой за сутки
16 мая, 17:00
Около спорта
©instagram.com/krisik___karapetyan "Я очнулась на полу". Экс-волейболистка сборной Казахстана раскрыла подробности избиения парнем
15 мая, 09:24
Около спорта
©twitter.com/InterMiamiCF Месси произвел фурор на Каннском фестивале
3 мая, 15:30
Около спорта
©instagram.com/kazakhstan__wrestling Чемпион мира по борьбе получил пост в Казахстане
27 апреля, 14:15
Около спорта
©twitter.com/PSG_English Мбаппе бросили вызов. У французской звезды нет шансов
25 апреля, 14:00
Около спорта
©instagram.com/lauraceliav Раскрыто имя возлюбленной главного фаворита "Золотого мяча"
22 апреля, 14:45
Около спорта
©Porsche Tennis Grand Prix Рыбакина и ее новый Porsche: сколько стоит и в чем фишка? На таком ездят Хэмилтон и Ди Каприо
22 апреля, 12:14
Около спорта
©instagram.com/georginagio Роналду и Джорджина опубликовали откровенное видео
19 апреля, 17:43
Около спорта
©instagram.com: ali_akhmedov_officialpage, bateka_11, mussin_adilbek Они вызывают восторг фанаток: завидные холостяки в казахстанском спорте
19 апреля, 10:30
Около спорта
©иллюстрация компании Snickers Футболисты Лука Модрич и Букайо Сака заключили партнерство со Snickers®
16 апреля, 16:00
Около спорта
©Wikimedia.org Американский Бишимбаев? Что известно о легенде О.Джее Симпсоне
12 апреля, 16:33
Около спорта
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова сделала заявление о законе против домашнего насилия
12 апреля, 13:01
Около спорта
©instagram.com/marat_bystrov, sogoyasha, sergey_malyy25 Горячие жены футболистов сборной Казахстана
12 апреля, 11:00
Около спорта
©Кадр из видео Скандальное дело сына Турлыханова приобрело новый оборот
10 апреля, 09:30
Около спорта
©Кадр из видео Тренер по боксу и его ученик усмирили дебошира в самолете (Видео)
30 марта, 14:49
Около спорта
©instagram.com/neymarjr Неймар и звезда НБА "забили козла"
28 марта, 22:00
Около спорта
©Турар Казангапов Vesti.kz - лучшее спортивное СМИ в Казахстане
24 марта, 17:27
Около спорта
©instagram.com/krisik___karapetyan Секс-символ казахстанского волейбола сделала заявление после избиения парнем
23 марта, 22:52
Около спорта
©ФК "Реал" (Мадрид) Игрок "Реала" нашел людей, которые его оскорбляли и рассказал о наказании
22 марта, 17:52
Около спорта
©FIFA Экс-игрок "Барселоны" взял кредит, чтобы выйти из тюрьмы
21 марта, 16:00
Около спорта
©IG/shakira "У меня нет мужа и помощи". Шакира рассказала о сложностях после развода с Пике
20 марта, 19:50
Около спорта
©instagram.com/georginagio/ Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
20 марта, 16:21
Около спорта
©instagram.com/danialves/ Суд освободил Дани Алвеса за миллион евро
19 марта, 21:42
Около спорта
©instagram.com/realradioutkin/ Появились подробности смерти Василия Уткина
19 марта, 21:16
Около спорта
©ФК "Эгриси" Умер известный российский журналист Василий Уткин

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus