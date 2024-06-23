В Казахстане проводится акция "Рожденный в олимпийский день"

Национальный Олимпийский Комитет Казахстана необычно поздравляет всех новорождённых сегодня, 23 июня. Специальные сертификаты, поздравительные письма и памятные подарки получают все малыши страны, которые родились в Международный Олимпийский день.

Традиционная акция "Рожденный в Олимпийский день" стартовала сегодня в 00:00 и охватила 17 регионов страны, города Астана, Алматы и Шымкент. Ее участниками стали 240 родильных домов по всему Казахстану. Для всех малышей подготовлены подарочные комплекты.

Праздничные наборы для детей, родившихся 23 июня, состоят из детского боди с символичной надписью "Olympian is born" ("На свет появился олимпиец") и поздравительных открыток от имени олимпийцев.

"Национальный Олимпийский комитет с особой теплотой относится к этой традиции. Так мы приветствуем всех малышей, кто присоединился к нашей большой олимпийской семье. Верим, что вне зависимости от выбранного пути, дети, рожденные в особенный день, Международный Олимпийский день, будут победителями всегда и во всем. Желаем, чтобы их мечты обязательно исполнялись, ведь наши спортсмены — наглядный пример, что даже самые смелые детские мечты могут стать реальностью. Послания действующих чемпионов новорожденным детям создают нерушимую связь между начинающими свою жизнь малышами и нашими олимпийцами. В этот день мы разделяем радость рождения ребенка с его семьей и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия», – подчеркнули в НОК Казахстана.

В столичные родильные дома посылки для новорожденных передали чемпион мира по боксу Мерей Акшалов и серебряный призер мирового первенства по шорт-треку Денис Никиша.

Завершится акция 23 июня в 00:00. В прошлом году в Международный Олимпийский день родились около 2000 детей. Количество новорожденных в 2024-м будет известно 24 июня.

Отметим, что уникальная для Международного Олимпийского дня акция впервые была реализована НОК Казахстана в 2020 году.

Акция прошла при поддержке Министерства здравоохранения РК и Центра молекулярной медицины.