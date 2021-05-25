В Казахстане официально стартовали продажи кроссовера Chevrolet Equinox со спортивным дизайном

25 мая объявлен старт продаж нового кроссовера Chevrolet Equinox в Казахстане. Это полноприводной компактный кроссовер, обладающий стильным спортивным дизайном, мощным двигателем и современным салоном. Выпуск модели осуществляется на производственных мощностях "СарыаркаАвтоПрома" в городе Костанае.

В Казахстане автомобиль представлен в комплектации RS, отличающейся мощным турбированным двигателем, решеткой радиатора, выполненной в черном “хроме”, нестандартным логотипом черного цвета, красными полосами на зеркалах и черных колесных дисках и другими элементами спортивного дизайна.

Сегодня во всем мире активно продолжается тренд на кроссоверы, которые приходят на смену тяжелым рамным внедорожникам. Высокий клиренс, современные системы безопасности, легкость управления и комфорт пребывания в автомобиле - это лишь часть самых необходимых условий для успеха автомобиля у массового потребителя. Кроссовер Chevrolet Equinox подойдет как жителям больших городов, так и автолюбителям, проживающим в поселках и городах-спутниках, ежедневно сталкивающимся с бездорожьем.

Chevrolet Equinox оснащен мощным, но экономичным двигателем 2.0L Turbo, который производит 252 лошадиные силы. Один из последних ключевых технологических трендов в автомобилестроении - это увеличение мощности двигателя за счет применения турбины, при этом достигается экономия в потреблении топлива и тем самым уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Разгон от 0 до 100 км/ч у автомобиля занимает всего 7,8 секунды, его максимальная скорость составляет 210 км/ч, а расход топлива варьируется от 8,2 литра в смешанном цикле до 10,7 литра в городском. Кроссовер обладает полным приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Особое внимание в Chevrolet Equinox уделено комфорту и безопасности. В распоряжении водителя объемный многофункциональный руль с трехспицевым ободом и в меру солидная центральная консоль, на которой размещается 8-дюймовый тачскрин с системой мультимедиа. По умолчанию кроссовер оснащен следующими опциями: шесть подушек безопасности - передние и боковые, антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESP), система помощи при старте на подъеме (HAC), push start, камера заднего вида, цветной 4,2-дюймовый информационный дисплей в панели приборов, панорамный люк, кожаный салон, обогрев и электропривод зеркал, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой CarPlay, Android Auto и другие современные опции. Благодаря этому любые поездки на дальние расстояния и в самых различных дорожных условиях окажутся максимально комфортными и безопасными.

Дизайн экстерьера Chevrolet Equinox выглядит динамично и современно: "агрессивный" взгляд фар, стильная решетка радиатора и массивный бампер, выразительный силуэт с ниспадающей крышей, рельефными всплесками на боковинах и крупными арками колес, подтянутый спортивный тыл с изящными фонарями, большой крышкой багажника и двумя трапециевидными патрубками выхлопной системы. В длину Chevrolet Equinox составляет 4 652 мм, в ширину – 1 843 мм, высота – 1 693 мм. Колесная база автомобиля – 2 725 мм.

Салон автомобиля представлен пятиместной композицией, достаточный запас свободного пространства обеспечен всем пассажирам без исключения. Водительское и переднее пассажирское кресла ковшеобразной формы с умеренно мягким боковым профилем, большим набором регулировок и подогревом, а сзади – полноценный трехместный диван с откидным подлокотником по центру.

Кроссовер Chevrolet Equinox имеет внушительный багажник, отличающийся правильной, близкой к прямоугольной, формой и объемным проемом, который в стандартном виде способен вместить до 670 литров багажа. Задний ряд складывается в соотношении 60:40, за счет чего объем грузового отделения увеличивается до 1627 литров.

В автомобиле гармонично сочетаются спортивность и сбалансированность современных дизайн-решений, хорошо продумана эргономика и технологичная начинка, а также высокое качество материалов отделки автомобиля. В Казахстане Chevrolet Equinox представлен в трех цветах - белом, сером и черном, по цене 13 490 000 тенге.

Chevrolet Equinox представлен в дилерских центрах Chevrolet в Казахстане. Подробнее о характеристиках, комплектациях и условиях приобретения авто можно узнать на сайте: www.chevrolet-auto.kz.

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