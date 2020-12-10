Житель Алматинской области выиграл iPhone 12 Pro в акции Parimatch

Алмату 21 год, он живет в поселке Турар Алматинской области. На этой неделе Алмат узнал, что стал победителем второго розыгрыша акции Parimatch и выиграл iPhone 12 Pro.

Номер его игрового счета был выбран с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире 4 декабря.

"Я не надеялся выиграть телефон или какой-то другой приз, просто зарегистрировался на промосайте и сделал ставку, даже прямой эфир не смотрел. Потом мне позвонили и сказали, что я выиграл iPhone 12 Pro.

Я долго не мог поверить. А сейчас вот вижу его, держу в руках. Очень трудно описать все эмоции", - делится впечатлениями Алмат.

Алмат не собирается останавливаться на достигнутом и планирует участвовать в следующем розыгрыше, поставив на самый ожидаемый боксерский бой года: Головкин - Шеремета, который пройдет на следующей неделе.

Напомним, Parimatch проводит акцию "Врывайся в квартиру". Главный приз - новенькая квартира за 20 миллионов тенге. Каждую неделю компания также проводит промежуточные розыгрыши iPhone 12 Pro и Mini, Air Pods, Sony PlayStation 5 и до 200 000 тенге бонусов на игровой счет.

Участвовать в розыгрыше квартиры и призов

Следующий розыгрыш состоится уже в эту пятницу, 11 декабря, в 17:00. Он пройдет в прямом эфире аккаунта Parimatch в Instagram и на YouTube-канале.

Участвовать просто - все, кто поставит от 1 000 тенге на любое спортивное событие и введет свой номер игрового счета PM на сайте акции, автоматически участвуют в розыгрыше квартиры и одного промежуточного розыгрыша.

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо Казахстана, бренд представлен в Украине, Беларуси, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор. Официальные партнеры бренда - ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус". Также Parimatch - титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO-команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов.