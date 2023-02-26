Жена Дани Алвеса позавидовала Шакире

Жоана Санс, супруга бывшего защитника "Барселоны" Дани Алвеса, продолжает переживать не лучший год в своей жизни, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Пока бразильский футболист находится под арестом по обвинению в изнасиловании, модель пытается вернуться к обычной, сосредоточившись на работе.

Девушка активно пользуется соцсетями, где каждый пост является поводом для очередной новости в СМИ. Последний из них связан с Шакирой и бывшим партнером Алвеса по "Барселоне" Жераром Пике.

"Я вижу, что у Шакиры есть новая песня, а у меня все еще нет ни одной", - написала Санс в сторис вскоре после того, как колумбийская певица выпустила второй хит, посвященный Пике.

Также, как отмечает UOL, Джоана создала опрос для своих поклонников о том, должна ли она последовать примеру Шакиры и сделать свой хит.

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Напомним, Алвеса взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. По словам девушки, футболист домогался ее и изнасиловал. Ему грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

Сам Дани Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены. Сообщалось, что Санс подала на развод. Модель удалили из соцсетей совместные фото с футболистом.

Что касается Шакиры и Пике, то пара рассталась в конце 2022 года. Они воспитывают двух сыновей. По данным СМИ, причиной развода стали измены футболиста.

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