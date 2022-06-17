Голкипер-бомбардир выдвинул себя в президенты

Экс-голкипер сборной Парагвая по футболу Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться на пост президента страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известный 56-летний вратарь, который проявил себя как бомбардир, объяснил свое решение.

"Подумав и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - написал он.

Добавим, что, помимо выступления за сборную, Чилаверт является чемпионом Парагвая, Аргентины и Уругвая.

Выборы президента Парагвая пройдут в 2023 году.

Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo 💪🇵🇾💪

Conocé nuestras propuestas en https://t.co/L4OM559HRu#Chila2023 #ChilaPresidente pic.twitter.com/s1VhRTpeai — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 16, 2022

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.

Смотрим, комментируем, лайкаем!