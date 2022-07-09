Футболиста "Реала" обокрали. Подробности

Мина Бонино, жена полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде, рассказала, как они с супругом стали жертвами ограбления на Ибице, сообщает "Чемпионат".

В происшествии есть подозреваемые, а жена футболиста считает, что их могли специально отравить.

"Когда мы приехали домой, повар уже был там. Он сказал, что ключ один и он собирается взять его с собой, чтобы на следующий день приготовить завтрак, не беспокоя нас. На следующий день я не могла встать с кровати. Я написала домработнице, чтобы она забрала моего сына, потому что мне было очень плохо. Через час я спустилась вниз и увидела три своих чемодана в гостиной. Там валялись мои вещи, а домработница все убирала. Она спросила: "Вы что-то искали?" Поскольку я все еще была под чем-то, я, должно быть, рассмеялась. Я ничего не понимала.

Когда мы собрались на пляж, я решила захватить с собой немного денег. Открыла кошелек и увидела, что он пуст. Потом появился повар, который сказал мне, что пришел утром и увидел беспорядок. Позже пришли сотрудники риэлторской компании. Они разыграли красивый спектакль и рассказали, что в еду могли что-то подмешать. Они считали, что это был повар. Мы отправились в больницу, но все тесты на запрещенные вещества оказались отрицательными", - написала Бонино на своей странице в социальных сетях.

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