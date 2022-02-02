Футболист "МЮ" выпущен под залог. Его девушка обратилась в полицию

Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был выпущен под залог после ареста по делу об избиении и изнасиловании своей девушки Хэрриет Робсон, сообщают РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

В воскресенье полиция Большого Манчестера на официальном сайте сообщила о задержании 20-летнего мужчины, имя которого не называется, подозревающегося в избиении и изнасиловании девушки. В понедельник ему продлили арест для дополнительных допросов из-за подозрений в угрозах убийством. В среду утром Гринвуд был освобожден под залог в ожидании дальнейшего расследования.

Ранее Робсон в своем Instagram опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. "Манчестер Юнайтед" отстранил 20-летнего футболиста от тренировок и игр.

Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в текущем сезоне футболист провел 24 матча за клуб, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. В 2020 году игрок дебютировал в составе сборной Англии