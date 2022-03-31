ФК "Кайрат" обратился к Президенту Казахстана после задержания Боранбаева

Футбольный клуб "Кайрат" обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после задержания председателя наблюдательного совета Кайрата Боранбаева, сообщает пресс-служба.

Ранее стало известно об аресте Боранбаева, а затем появились подробности по задержанию.

"Футбольный клуб "Кайрат", включая тренерский штаб, игроков и администрацию клуба, подготовили обращение к Президенту Республики Казахстан - Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Также к обращению присоединились ветераны клуба, в числе которых - Куралбек Ордабаев, Владимир Никитенко, Самат Смаков, Сейльда Байшаков, Вахид Масудов и другие.

В обращении ветераны, игроки, тренеры и трудовой коллектив клуба убедительно просят Президента страны - гаранта Конституции РК - обеспечить соблюдение законности и справедливое рассмотрение дела в отношении Председателя наблюдательного совета ФК "Кайрат" - Боранбаева Кайрата Советаевича", - говорится в обращении.

К сообщению приложены документы.

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