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"Это был шок!". Мать Пике впервые после его скандального развода с Шакирой прервала молчание

"Это был шок!". Мать Пике впервые после его скандального развода с Шакирой прервала молчание
©кадр из видео

Монсеррат Бернабеу, мать звезды футбола Жерара Пике, нарушила тишину впервые после скандального развода ее сына со знаменитой певицей Шакирой, сообщает The Sun.

60-летняя женщина, которая все это время, а именно с сентября 2022 года, не выступала на публике, приняла участие в телепрограмме Barcelona TV Collapse. Монсеррат пыталась избегать обсуждения личной жизни.

"Как и у всех остальных, у меня есть личная и профессиональная жизнь. Однако моя личная жизнь обсуждается только с самыми близкими друзьями и семьей. Когда я на работе, я сосредоточена на том, что мне нужно делать, и я доктор Бернабеу", - сказала женщина.

Однако после съемок информационное агентство GeoNews сообщило, что мать Пике все-таки проболталась о том, что считала Шакиру злодейкой. Особенно женщину беспокоила 10-летняя разница в возрасте между Жераром и колумбийской певицей.

По словам инсайдера, матери Пике не нравилось в Шакире все - начиная с ее рода деятельности и заканчивая тем, что она не каталонка или хотя бы не из известной семьи.

"Для многих семей в Барселоне, если вы из Мадрида, вы уже плохой. Представьте, что они думают, если вы из Колумбии. Для Монсеррат это был шок. Она изначально считала Шакиру злодейкой", - рассказал инсайдер.

Напомним, что Шакира и Пике, воспитывающие двоих сыновей, расстались в начале прошлой осени. Они были вместе 11 лет. Причиной стали измены футболиста. История получила публичную огласку. В том числе в Сети появилось видео ссоры знаменитой певицы с матерью Пике.

В начале апреля Шакира переехала из Барселоны в Майами. Всю историю можно прочитать по этой ссылке

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Метки:
Шакира

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