Дрейк поставил сотни тысяч долларов на победу экс-звезды UFC над популярным ютубером

Известный рэп-исполнитель Дрейк сделал ставку в 250 тысяч долларов, передает "Чемпионат".

Он поставил на победу известного американского бойца, экс-звезды UFC Нейта Диаса над популярным видеоблогером Джейком Полом.

Их поединок пройдет по правилам бокса сегодня, в ночь с 5 на 6 августа, в Далласе (США). Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

В случае победы Нейта Диаса выигрыш Дрейка составит один миллион долларов. Для бойцы этот поединок станет дебютным в боксе. Ранее он ушел из UFC.

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