"Для таких женщин есть место в аду". Шакира намекнула на новую девушку Пике?

Понедельник начался со скандала, когда стало известно, что Шакира даст свое первое интервью в передаче En Punto на канале Las Estrellas в Мексике более чем через полгода после расставания с Жераром Пике. Это происходит после четырех ее песен, направленных против него и его новой партнерши Клары Чиа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Без уточнения подробностей, поскольку надо дождаться вторника, чтобы посмотреть полное интервью, передача опубликовала краткое превью, в котором мы можем увидеть некоторые заявления звезды из Колумбии.

"Есть место, зарезервированное в аду, для тех женщин, которые не поддерживают других", - заявила Шакира в эфире передачи En Punto.

"Я готова к следующему этапу, пусть жизнь придет и покажет мне, что еще там есть", - добавила колумбийская певица.

Она считает, что вышла из болезненного расставания "укрепившейся" и теперь чувствует себя самодостаточной.

По ее словам, раньше она верила в историю о том, что женщине нужен мужчина, но заявила: "Теперь я чувствую себя полноценной, потому что я завишу от самой себя".

Будет ли Шакира давать больше деталей о своем скандальном расставании с Жераром Пике?

Скандальные тексты ее последних синглов Te felicito, Monotonía, Music Session #53 и TQG, вместе с этим последним интервью, заставляют нас думать, что певица не собирается молчать и раскроет новые детали о самом обсуждаемом разрыве последнего времени.

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Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике официально развелись в конце 2022 года после 11 лет брака. Они воспитывают двух сыновей. По данным испанских СМИ, причиной развода стали измены футболиста.

В настоящее время Жерар встречается с Кларой Чиа Марти, и недавно они попали в скандал. Что касается Шакиры, то она с двумя сыновьями переехала в Майами (США).

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