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Как будет выглядеть ДС "Казахстан" в Нур-Султане? Появились эскизы

Как будет выглядеть ДС "Казахстан" в Нур-Султане? Появились эскизы
©Акимат Нур-Султана
Новости спорта Еще Около спорта

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана опубликовало эскизы Дворца спорта "Казахстан", передает Turantimes.kz

На спортивном объекте проводятся работы по модернизации, которая предполагает внедрение современных технологий и создание комфортных условий для занятий спортом и проведения международных соревнований. 

Проектом предусмотрено хоккейное поле с возможностью трансформации в сцену при помощи мобильного покрытия. Вокруг поля запроектированы трибуны на шесть тысяч зрительских мест. За счет проводимых ремонтных работ увеличивается количество мест на трибунах для маломобильных групп населения.

Также будут модернизованы бассейны для проведения учебно-тренировочных занятий и  соревнований по плаванию, аквааэробике и водному поло, трибуна рассчитана на 1260 человек, оздоровительного плавания и  детей плавания.

Также предусмотрена модернизация тренажерных залов на первом и втором этажах, судейских и технических помещений. На втором этаже будут холлы для зрителей с гардеробами и точками питания. Начало строительных работ запланировано на начало 2022 года. Завершить планируют в 2024 году. 

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Нур-Султан
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