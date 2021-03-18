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В Алматы ввели новые карантинные ограничения. Как это отразится на спортивных мероприятиях

Они вступят в силу 20 марта.

В Алматы ввели новые карантинные ограничения. Как это отразится на спортивных мероприятиях
Новости спорта Еще Около спорта
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Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление по вопросам карантинных ограничений, которые вступят в силу в субботу, 20 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, внесены запреты и ограничения работы отдельных спортивных объектов Алматы:

- С выходных каток "Медеу" полностью приостановит свою работу, так как по предписанию полный запрет на массовые катания.

- "Шымбулак" будет вынужден сократить количество посетителей на 50 процентов (до 1 000 человек).

- Полный запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями.

- Проведение спортивных мероприятий без зрителей доступно только при условии обязательного ПЦР-исследования на COVID-19 участников, без информационного сопровождения.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Добавим, что 20 марта в Алматы пройдет матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу - "Жетысу" примет "Туран". Встреча пройдет на "Жас Кыране" без болельщиков.

Кроме того, 28 марта сборная Казахстана по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет в Нур-Султане с действующим чемпионом мира Францией. Этот матч пройдет также без зрителей.

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