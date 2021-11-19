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В Алматы состоялась презентация книги Валихана Тена "Биохакинг твоего тела"

В Алматы состоялась презентация книги Валихана Тена "Биохакинг твоего тела"
Новости спорта Еще Около спорта

9 ноября в фитнес-клубе World Class Almaty состоялась официальная презентация новой книги Валихана Тена "Биохакинг твоего тела", которая была опубликована осенью этого года в издательстве "Альпина PRO" (Москва).

Валихан Тен - генеральный директор одного из самых крупных фитнес-клубов в Алматы, сооснователь и член попечительского совета "Алматы марафона" и ОО Almaty Triathlon Federation, создатель и идейный вдохновитель спортивного челленджа "Другой ты", который в 2018 году на старте поддержал Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В 2015 году было выпущено первое издание автора о спорте и питании "Другой ты! Книга, которая изменит ваше отношение к спорту и питанию" издательством "Манн, Иванов и Фербер", которое стало бестселлером на территории всего СНГ. Увидев такой широкий отклик, Валихан решил продолжить делиться с читателями своим опытом и практическими советами по сохранению молодости и улучшению качества жизни.

"Биохакинг твоего тела" - это личная история автора о том, как максимально использовать возможности своего организма и дать ему долгую яркую жизнь. В книге приводятся примеры о жизни наших соотечественников, которые осознанно, а иногда просто по интуиции, оказываются биохакерами; о людях, которые ломают наше представление о возрасте и качестве жизни, о тех, кем мы восхищаемся, когда встречаем, и о том, как стать тем, кем будут восхищаться.

Презентация проходила в формате небольшого лектория. В качестве спикеров были приглашены друзья и единомышленники Валихана: директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева, основатель фонда Champ1on и проекта MyWin Любовь Пак, бизнесмен Болат Умралиев, основательница бьюти-корнера LULU и центра интегративной медицины Асель Машанова и многие другие, которые раскрыли важные инструменты современного биохакера и поделились своим личным опытом.

Для автора книги записали поздравительные видеообращения казахстанский профессиональный велогонщик, олимпийский чемпион Александр Винокуров, основатель школы скандинавской ходьбы Максим Прощенко и главный редактор издательства "Альпина PRO" Мария Султанова.

В рамках презентации прошла официальная церемония посвящения в амбассадоры "Алматы марафона" Максима Виноградова, который с 2016 года ежегодно преодолевает полную марафонскую дистанцию на хэндбайке - это разновидность велосипеда, который приводится в движение с использованием рук, а не ног.

Уже в следующем месяце новая книга Валихана Тена "Биохакинг твоего тела" появится на полках сети книжных магазинов "Меломан"!

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