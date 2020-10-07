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"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана

Озвучено, при каких условиях команды смогут играть.

"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Еще Около спорта
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Возобновление чемпионатов Казахстана по тем или иным видам спорта будет решаться на межведомственной комиссии, а проводить их смогут только после постановления главного санврача. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист отметил, что эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной.

- В Сети бурно обсуждается информация о том, что Кубок Казахстана по футзалу проводится тайно. Команды начали играть, но потом получили указание от федерации не публиковать результаты и не афишировать, потому что запрещено. И это не единичный случай. При этом разрешено проводить футбольные чемпионаты и международные с участием ХК "Барыс" и БК "Астана". А тот же хоккейный чемпионат страны начать не дают. По каким критериям дается разрешение? Почему кто-то может играть, а кто-то нет? 

- Согласно постановлению главного санитарного врача, тренировки спортивных команд не запрещаются, но с условием соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Не должно быть больше энного количества людей в одном зале. Должна быть сохранена максимально социальная дистанция. Должны быть санитайзеры. Перед тем, как функционировать, спортивное сооружение должно пройти соответствующую проверку в соответствии постановления главного санитарного врача. 

По конкретным фактам нарушения карантинного режима - данная информация непосредственно в Комитет контроля качества центрального аппарата не поступала. Если данный факт имеет место быть, желательно сказать, какой это регион, какой коллектив спортивный нарушал соответствующее постановление.

И в части разрешения проведения спортивных мероприятий с участие массового скопления населения - это тоже вопрос сейчас, рано говорить, потому что мы видим, что эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, особенно за рубежом.

Многие матчи предполагают участие и зарубежных спортсменов. Мы знаем, что были случаи заражения коронавирусом среди спортсменов. Соответственно, на сегодняшний день данный вопрос будет решаться на уровне межведомственной комиссии. 

- Почему разрешают проводить международные матчи без зрителей, а внутренние чемпионаты не разрешают на таких же условиях?

- Еще раз скажу - данный вопрос обсуждается на уровне межведомственной комиссии. Принимается решение коллегиально. И на текущий момент решение было принято. Если будут изменения, соответственно, будет внесено изменение в постановление главного санврача. 

 

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Метки:
Коронавирус

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