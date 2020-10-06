Илья Ильин награжден медалью "Народная благодарность"

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин награжден почетной медалью "Халык Алғысы" - "Народная благодарность". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.
По словам спортсмена, его отметили за активную волонтерскую деятельность во время карантина.
"Сегодня я был награжден почетной медалью "Халык Алғысы" - "Народная благодарность". Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль!
Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и мира на земле! Но, как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям!
В данный момент у меня пять проектов, и я полностью погружен в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели! Награждал нас сегодня заместитель акима Кызылординской области Серик Абжалиевич Ахметов. Хочу отметить Серика Абжалиевича и выразить ему свое уважение!
Медали вручали за активную волонтерскую деятельность во время карантина.
Поздравляю всех, кто получил медаль "Халык Алғысы", с наградой! Давайте будем делать еще больше добра!" - написал Ильин.
Напомним, ранее Ильин сообщил, что возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области. В этом году он завершил спортивную карьеру и был назначен на должность директора ледового комплекса "Мұз айдыны" в родной Кызылорде.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня я был награждён почётной медалью «Халык Алғысы» - «Народная благодарность». Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль ! Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и Мира на земле! Но как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям! В данный момент у меня 5 проектов и я полностью погружён в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели !! Награждал нас сегодня, заместитель акима кызылординской области Серик Абжалиевич Ахметов. Хочу отметить Серика Абжалиевича и выразить ему своё уважение! П.с Медали вручали за активную волонтерскую деятельность во время карантина. Поздравляю всех, кто получил медаль «Халык Алгысы», с наградой!! Давайте будем делать ещё больше добра! Бүгін мен "Халық Алғысы" Құрмет медалімен марапатталдым. Мен спортшы ретінде жеңістерім үшін бүкіл халықтың құрметі мен ризашылығын сезінемін, сондықтан мен бұл медальді үлкен құрметпен қабылдаймын! Бірақ менің өмірім жалғасуда, жаңа бағыттарда табысты болуға, және елім мен әлемнің игілігі үшін істер жасағым келеді! Айтқандай, алға қойылған кіші мақсаттардан үлкен жетістіктерге жетуге талпыну керек! Қазіргі уақытта мен 5 жобамды сапалы түрде іске асыру бағытында жұмыс жасап жатырмын, содан кейін жаңа мақсаттар қойылады! Бүгін бізді Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Серік Әбжәлиұлы Ахметов марапаттады. Серік Әбжәлиұлын атап өтіп, оған өз құрметімді білдіргім келеді! П.с Медаль, карантин кезіндегі белсенді волонтерлік қызмет жасаған үшін берілді. "Халық алғысы" медалін алған барлық азаматтарды құттықтаймын!! Игі істерді көбірек жасайық!!
32-летний Ильин становился победителем чемпионатов мира в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиады-2008 и ОИ-2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.
Завершение карьеры, жизнь после спорта и лучшая победа. Илья Ильин - в прямом эфире Vesti.kz
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