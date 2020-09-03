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Озвучены годовые бюджеты казахстанского футбола и ППСК "Астана", куда входят ФК "Астана" и "Барыс"

Большая часть средств уходит на содержание футбольных и хоккейных клубов.

Озвучены годовые бюджеты казахстанского футбола и ППСК "Астана", куда входят ФК "Астана" и "Барыс"
Фото: ФК "Астана"©
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Министерство культуры и спорта Республики Казахстан назвало суммы, выделенные на содержание профессиональных команд, сообщает корреспондент Vesti.kz. В том числе стал известен бюджет ППСК "Астана"

В недавнем Послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил, что "в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно". В связи с этим встал вопрос о точных выделенных суммах и как будет произведено сокращение бюджетов.


"В стране по летним олимпийским видам спорта среди взрослых команд функционируют 95 профессиональных клубных команд (гандбол - девять, водное поло - два, хоккей на траве - один, регби - два, баскетбол - девять, классический и пляжный волейбол - 23, футбол - 49). Профессиональные клубы по видам спорта финансируются за счет как местных бюджетов, так и спонсорских средств.

В 2019-2020 годах из местных бюджетов в 17 регионах страны выделено более 250 миллиардов тенге, большая часть данных средств уходит на содержание футбольных и хоккейных клубов. Так, в 2019 году выделен 121 миллиард тенге, из них на футбол - 34 миллиарда тенге; 2020 год - 131 миллиард тенге, из них на футбол - 37 миллиардов тенге.

Также функционирует Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана", который создан по инициативе Елбасы в декабре 2012 года. В настоящее время в состав клуба входят велокоманда "Астана", футбольный клуб "Астана", хоккейный клуб "Барыс", баскетбольный клуб "Астана". На содержание данного спортивного клуба Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" в 2020 году выделено 27 миллиардов тенге.

Перед нами Президентом поставлена четкая задача и совместно с местными исполнительными органами и ФНБ "Самрук-Казына" мы проведем соответствующую работу и о результатах непременно проинформируем.

В 2017 году для обеспечения прозрачного и сбалансированного финансирования видов спорта приказом Министра культуры и спорта утверждены Правила ранжирования видов спорта в Республике Казахстан.

На основании данного приказа в 2017 и 2019 годах проведено ранжирование видов спорта на республиканском и региональном уровнях.

По итогам ранжирования утверждены Республиканский и Региональный перечни приоритетных видов спорта на местах, где виды спорта разделены на три группы: развитые виды спорта, виды спорта, обладающие потенциалом и обладающие низким уровнем потенциала. Это в свою очередь является основанием для финансирования видов спорта, в том числе и профессиональных клубов.

Но, к сожалению, в последние годы значительная часть всех выделяемых финансовых средств распределяется на спорт высших достижений, в том числе на содержание игровых профессиональных клубов.

Вместе с тем хотим отметить, что открытие бесплатных спортивных секций в учреждениях образования и детско-юношеских клубов физической подготовки предусмотрено в рамках комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.

Кроме того, как говорилось уже ранее в докладе, по стране действуют 477 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются свыше 350 тысяч детей и подростков. При этом секции в данных спортивных школах проводятся на бесплатной основе.

Также ведется строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах страны, 13 из которых введены в эксплуатацию в 2019 году и 48 будут завершены до конца 2020 года", - говорится в официальном сообщении Министерства культуры и спорта РК.

 

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Метки:
Казахстан Токаев Касым-Жомарт Президентский клуб "Астана" Барыс в КХЛ Астана ФК Астана БК КХЛ Футбол КПЛ-2020

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