"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Расписание 4-го тура КПЛ Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Курьезы Происшествия Здоровый образ жизни Спортивные объекты Скандалы Массовый спорт Интересное в мире спорта Технологии в спорте
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко

Он прилетел на родину на матч Лиги чемпионов.

"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко
Иван Маевский. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Еще Около спорта
0
Полузащитник "Астаны" и сборной Беларуси Иван Маевский в интервью "Прессболу" высказал свое отношение о протестах против президента Александра Лукашенко

Митинги проходят по всей стране. Протестующие считают сфальсифицированными итоги выборов, на которых победил Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси с 1994 года. 

- Я - гражданин Беларуси. Это моя родина. Многие родственники и друзья находятся сейчас в стране. И, естественно, я чувствую огромную боль и испытываю сожаление, - сказал Маевский. - Многие оказались в сложной ситуации, были задержаны, арестованы, находятся в больницах. Очень переживаю из-за этого. Много читаю и смотрю в интернете. Мне все это небезразлично.

Хочу, чтобы все призывы, которые озвучиваются, были услышаны. Очень горжусь нашей нацией. То, что сейчас делают люди, - просто потрясающе. Только гордость испытываю от того, что являюсь гражданином Республики Беларусь. Ситуация, в которой оказались многие наши мирные жители, - это неправильно. Так нельзя. В эти дни я был очень расстроен. Ни убавить, ни прибавить.

- В Казахстане озабочены нашей ситуацией?
- Я общаюсь только с ребятами из команды. Они интересовались, как сейчас дела, спрашивали про поездку в страну. Есть парни, которые следят. Им тоже интересно. Например, нашим украинцам. У них в стране такое было шесть-семь лет назад. А про жителей Казахстана не могу сказать. Телевизор не смотрю. Но не думаю, что это очень сильно их заботит.

- Узнаешь у кого-нибудь новости из первых уст?
- Несколько дней, когда у вас не работал интернет, не мог связаться. Но немножко поговорил с мамой, потом с друзьями. Конечно, по телевизору показывали совсем другое. Хотя в моей родной Речице, по словам мамы, все было плюс-минус спокойно.

Любимая Беларусь, держись и прости за них - Шпилевский

Отметим, что в ночь с 18 на 19 августа "Астана" в Беларуси проведет матч первого раунда Лиги чемпионов против "Динамо-Бреста". Игра начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Футбол Лукашенко Александр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:17
Другие

"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко
Вчера
17:44
Футбол

17-летний футболист потерял сознание во время матча и умер
15 августа
19:08
Здоровье

Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа
14 августа
15:55
Борьба

"Тараз-Арене" хотят присвоить имя Жаксылыка Ушкемпирова
14 августа
12:49
Другие

В Минздраве высказались об открытии спортивных матчей для зрителей
13 августа
22:23
Происшествия

Футболиста сборной Беларуси арестовали на фоне протестов против Лукашенко
13 августа
21:12
Другие

В Казахстане нас повезли в горы. Какая-то космическая свобода, природа красивая, что-то сказочное - российский комментатор
11 августа
20:32
Футбол

Экс-капитан сборной России по футболу избил судью в любительском матче
11 августа
17:30
Футбол

Футболист российского клуба рассказал о любви к творчеству казахстанского рэпера
10 августа
19:17
Другие

Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"
10 августа
14:33
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП борцов после аварии с тремя погибшими
5 августа
11:14
Происшествия

Выживший в аварии с тремя погибшими борец впал в кому
4 августа
18:46
Происшествия

Появилась информация о состоянии оказавшихся в больнице казахстанских борцов после аварии с тремя погибшими
3 августа
17:11
Другие

В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча
3 августа
15:32
Другие

Скончался экс-футболист "Иртыша", "Шахтера" и других казахстанских клубов
1 августа
21:17
Футбол

Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21
31 июля
23:37
Детский спорт

Почти 40 миллиардов тенге вложат в детско-юношеский спорт в Казахстане
30 июля
10:10
Другие

"Мальчики, не бейте девочек, а то они побьют вас!". Самая боевая девушка Казахстана - о самообороне
29 июля
00:13
Происшествия

Драка с участием боксера и чемпионки мира по кикбоксингу закончилась смертью
28 июля
13:44
Другие

Центры олимпийской подготовки будут реорганизованы в Нур-Султане и Алматы
26 июля
17:22
Футбол

"Точно пойду на второе высшее". Хавбек "Кайрата" - о дипломе юриста, сборной, дебюте в КПЛ и лучшем опорнике
25 июля
11:04
Другие

Укрепляем легкие! Представлен видеокурс дыхательной гимнастики при COVID-19
24 июля
22:20
Бокс

В США умер легендарный боксерский тренер
24 июля
17:21
Другие

Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана
22 июля
20:39
Другие

Экс-модель Playboy объявила о расставании с футболистом казахстанского клуба
22 июля
16:15
Хоккей

Клуб КХЛ сообщил о смерти олимпийского чемпиона по хоккею
21 июля
19:10
Зимний спорт

Олимпийская чемпионка победила в конкурсе красоты
21 июля
16:50
Футбол

"Вместо квартиры купил двое часов Rolex". Игрок "Астаны" - о казахской музыке, странном прозвище и любви к Микки Маусу
21 июля
16:04
Хоккей

В "Авангарде" случилась эпидемия коронавируса
20 июля
18:43
Футбол

"Астана" сообщила о смерти заслуженного тренера Казахстана по футболу
11 апреля 2016
15:32
Другие

Эвника Саадвакасова из Казахстана покоряет американскую публику в Голливуде
8 апреля 2016
14:10
Другие

Откровенная фотосессия казахстанской легкоатлетки Татьяны Корбалиной 18+
9 марта 2016
13:14
Другие

Известные спортсмены поздравили женщин Казахстана
21 сентября 2015
17:41
Другие

Почему фитнес это круто (часть 2)
29 августа 2015
22:44
Другие

Отборочный этап чемпионата мира по брейк-дансу на AKTAU OPEN FEST 2015
3 июля 2015
13:47
Другие

Ваш вратарь действительно как "казахская кошка"! - комментатор Виктор Гусев
27 июня 2015
10:46
Другие

Спортивный сайт Vesti.kz получил благодарность от Президента Казахстана
21 июня 2015
07:34
Другие

Фото с чемпионата Казахстана по футбольному фристайлу
4 мая 2015
11:49
Другие

Девушка апреля. Полина Кирилова
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика