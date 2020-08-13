"Любимая Беларусь, держись и прости за них". Тренер "Кайрата" высказался о протестах

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
отреагировал на акции протеста в родной стране, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Я никому ничего плохого не желаю. Я только желаю некоторым людям однажды встретиться с самими собой. Мне до сих пор не верится, что есть враги своего собственного народа... Любимая Беларусь, держись и прости за них", - написал специалист в Instagram.
С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста. Митингующие не согласны с результатами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко
, занимающий пост с 1994 года.
Протесты жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным МВД, один человек погиб.
При этом были задержаны некоторые спортсмены, одним из которых оказался
футболист сборной Беларуси и БАТЭ Антон Сорока.
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